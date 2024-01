/KRAJSKÝ HOKEJ/ Další gólově bohaté dějství má za sebou krajská hokejová liga Královéhradeckého a Pardubického kraje. Hned na pěti stadionech padl dvouciferný počet branek a publikum se bavilo. Tentokrát se narodilo i jedno větší překvapení, když choceňský Spartak přestřílel novopacké Bruslaře. Nejvážnějším konkurentem českotřebovských Kohoutů v boji o prvenství v základní části se nyní jeví Nové Město.

Stadion Nový Bydžov vs. HC Litomyšl. | Foto: Jaromír Ptáček

Kohouti neměli žádné potíže s vítězstvím na ledě Jaroměře, kde sice soupeře ušetřili „desítky“, ale o výsledku nebylo pochyb. Rival od řeky Metuje se k nim ovšem přiblížil na rozdíl dvou bodů, protože zvládl středeční i páteční dohrávku a v neděli úspěšnou sérii korunoval výhrou nad Chrudimí okořeněnou navíc vychytaným čistým kontem v podání gólmana Čápa. Nezaváhali ani průběžně třetí hlinečtí Horses, kteří si rozhodující náskok v měření sil proti Poličce zajistil v úvodní dvacetiminutovce a přes sympatickou snahu soupeře si dění na ledě hlídali až do konce utkání.

Nedělní program nabídl i reprízu finále minulého ročníku, která se proměnila v jednoznačnou záležitost novobydžovského Stadionu. Ten „rozbil“ litomyšlskou obranu hned v úvodní periodě čtyřmi zásahy a i v dalším průběhu na ledě dominoval. Hosté se zmohli jenom na kosmetickou korekci vysoké porážky a prokázali, že jejich novoroční forma má k ideálu hodně daleko. „Asi to ani nemá cenu moc komentovat. Utekl nám začátek utkání, ani změny v sestavy příliš nepomohly, soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál,“ nemohl být spokojen trenér Litomyšle Petr Pešina.

Krkonošské derby mezi Trutnovem a Dvorem Králové nabídlo nejvyšší návštěvě kola patnáctigólovou show a obrat v podání domácího celku, který tak stále ještě živí naději na play off. Trutnov zlomil odpor svého rivala v závěrečné třetině. Duel měl i charitativní podtext, veškerý výtěžek putuje na podporu trutnovské porodnice. Roli favorita splnila také Moravská Třebová, duel v Třebechovicích měla po celou dobu pod svojí kontrolou.

Derby v Trutnově mělo charitativní podtext. Domácí klub vybral 25 tisíc korun pro porodnici a novorozenecké oddělení v místní nemocnici.Zdroj: Miloš Šálek

Choceňský fanoušek v tomto ročníku moc radosti neprožil, ale za představení proti Nové Pace, která aspiruje na nejlepší čtyřku, mohl svým hráčům s chutí zatleskat. Domácí hokejisté totiž předčili silného protivníka nejen, pokud jde o počet trestných minut, ale také, co se týče gólů. Protivníka v zápase nepustili ani jednou do vedení a ve třetí třetině, kdy se favorit snažil o zvrat, dokázali opakovaně reagovat na jeho trefu sami vstřelenou brankou. V 57. minutě tak odskočili na 7:3 a přestože se Bruslaři potom ještě dvakrát trefili, byla to pouze jejich labutí píseň.

Za zmínku stojí také individuální výkony, neboť neděle ozdobená dohromady 69 nastřílenými brankami přinesla i několik hattricků. Třikrát se prosadili Jan Semorád z České Třebové, Tomáš Divíšek z Nového Bydžova, moravskotřebovský Michal Horký, který to stihl za třetí třetinu, Roman Vondráček z Trutnova a Tomáš Hynek z Dvora Králové. Nade všemi těmito výkony však čněl počin trutnovského Davida Smékala, ten v derby nasázel dokonce čtyři „kousky“.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, dohrávka:

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Dvůr Králové nad Labem 5:1 (0:1, 2:0, 3:0). Branky: 21. Řezníček (Matějček, Mert), 34. Koudelka (Matějček), 41. Šťastný (Matějček, Řezníček), 54. Černý (Reichmann), 58. Mert (Matějček) – 11. Dudadík (Řezáč, Mráček). Rozhodčí: Petr – Paštika, Šesták. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 200.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 28. kolo:

HC Jaroměř – HC Kohouti Česká Třebová 1:9 (0:4, 1:2, 0:3). Branky: 28. Záliš (Sýkora) – 12. Semorád (Martinec), 15. Drtina (Ostřanský), 17. Drtina (Fúzik, Král), 17. Semorád (Rozlílek, Vašíček), 27. Pavlovský (Drtina, Hradil), 31. Ostřanský (Drtina), 42. Ostřanský (Pavlovský, Jelínek), 44. Semorád (Martinec, Jelínek), 54. Rozlílek (Martinec, Vašíček). Rozhodčí: Petr – Paštika, Rezek. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:2. Diváci: 105.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Chrudim 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Branky: 4. Matějček (Mert, Pohl), 17. Černý (Prouza, Velinský), 30. Prouza (Šťastný, Matějček), 42. Černý (Bucek, Řehák). Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Hurei. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 260.

HC Spartak Choceň – BK Nová Paka 7:5 (2:0, 2:1, 3:4). Branky: 13. Lichtág (Novotný, Krejza), 16. Lichtág (Krejza), 31. Vítek (M. Pilař, Krejza), 40. Krejza (Lichtág), 42. Knytl (Farkas, Adámek), 57. Krejza (Lichtág), 57. Jan Polák (P. Prachař) – 21. Najman (Malík, Strnad), 41. Brokeš (Nevyhoštěný, Klust), 43. Strnad (Brokeš), 58. Brokeš (Hric, Najman), 60. Dvořák (Najman, Malík). Rozhodčí: D. Kolář – Kukla, P. Kolář. Vyloučení: 9:5, navíc Novák (CH) 10 minut OT + OK. Využití: 2:2. Diváci: 236.

HC Hlinsko – HC Spartak Polička 4:1 (3:0, 0:0, 1:1). Branky: 2. Štěpánek (Hudec), 16. Kišš (Oliva, Karásek), 19. Chvojka (Beneš, Havel), 42. Štěpánek (Nepokoj, Fink) – 48. Martinů (Střecha). Rozhodčí: Rulíček – Říha, Topolský. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 148.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Slovan Moravská Třebová 3:9 (1:3, 0:3, 2:3). Branky: 13. Netušil (Hanousek, Sajdl), 53. Bartoň (Samek, Mlateček), 57. Netušil (Menyhárt, Sajdl) – 14. Augustin, 14. Cach (Faltus), 17. Palička (Augustin), 21. Janků (Palička), 30. Brandýs (Marek, Vaňous), 36. Faltus (Veselský, Šíp), 42. Horký (Vaňous), 49. Horký (Vaňous, Marek), 52. Horký (Marek). Rozhodčí: Machač – Plodek, Kareš. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 125.

Stadion Nový Bydžov – HC Litomyšl 8:3 (4:0, 2:1, 2:2). Branky: 1. Pilný (Matějíček, Hlaváček), 16. Divíšek (Hlaváček, Pilný), 17. Kloz (Kopecký, Postolka), 18. Divíšek (Špinka), 27. Divíšek (Kopecký, Postolka), 39. Hlaváček (Jebavý, Pilný), 41. Hlaváček (Jebavý), 57. Kopecký (Divíšek, Postolka) – 30. Vomočil (A. Půlpán, Bažant), 44. Bláha (Vomočil, J. Voříšek), 58. Jakubec (Stoklasa, T. Půlpán). Rozhodčí: Pecha – Řezníček, Volf. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:2. Diváci: 160.

HC Trutnov – HC Dvůr Králové nad Labem 9:6 (2:3, 3:2, 4:1). Branky: 7. Vondráček (Vácha, Junek), 10. Smékal (Junek, Šimoníček), 29. Smékal (Junek, Šimoníček), 35. Smékal (Junek, Vondráček), 40. Smékal (Šimoníček, Vondráček), 43. Perička (Křížek, Šlaicher), 43. Vondráček (Smékal, Vácha), 56. Vondráček (Chytráček), 58. Rada (Mach, Vácha) – 3. Vognar (Tomášek, Rutrle), 10. Vognar (Tomášek), 19. Hynek (Tomášek), 30. Hynek, 40. Hynek (Veselý), 51. Dudadík (Hynek, Tomášek). Rozhodčí: Veinfurter – Pluháček, Roischel. Vyloučení: 10:8. Vyloučení: 2:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 448.

HC Opočno – HC Náchod 0:5 (kontumace).

TJ Orli Lanškroun volný termín.

Aktuální tabulka:

1. Česká Třebová 26 22 0 1 3 174:57 67

2. Nové Město 26 21 1 0 4 165:66 65

3. Hlinsko 27 18 3 2 4 153:80 62

4. Nová Paka 27 18 3 0 6 163:82 60

5. Chrudim 27 18 0 1 8 111:98 55

6. Moravská Třebová 26 16 2 1 7 153:70 53

7. Litomyšl 26 15 2 0 9 130:102 49

8. Nový Bydžov 26 15 1 0 10 128:93 47

9. Trutnov 27 12 2 1 12 118:109 41

10. Jaroměř 26 10 1 2 13 92:117 34

11. Lanškroun 26 10 1 1 14 102:116 33

12. Náchod 27 9 0 4 14 98:121 31

13. Choceň 27 7 2 2 16 106:151 27

14. Třebechovice 26 6 1 1 18 114:153 21

15. Dvůr Králové 27 6 0 2 19 94:169 20

16. Polička 27 6 0 1 20 97:160 19

17. Opočno 32 0 0 0 32 45:299 0

Další program:

Středa 18.00: Trutnov – Nové Město nad Metují, Náchod – Dvůr Králové nad Labem, 18.30: Nový Bydžov – Chrudim, Litomyšl – Polička, 19.00: Třebechovice pod Orebem – Česká Třebová, Moravská Třebová – Lanškroun, Choceň – Jaroměř.