Znehodnotit páteční skalp vedoucího Třince na ledě posledního Zlína, to by byla velká škoda. Nic takového však pardubičtí hokejisté nedovolili.

Hokejisté Zlína (modré dresy) v neděli večer vyzvali Pardubice. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Ondřej Rohlík se ve Zlíně pasoval do role hlavního pardubického strůjce výhry. A to v prostřední periodě, v níž nejprve při vlastním oslabení vystihl špatnou rozehrávku soupeře a ze sólového úniku zvyšoval vedení Dynama na 2:0. Vzápětí usedl na trestnou lavici, strávil tam celé dvě minuty a sotva skočil zpět do hry, tak byl na konci další vydařené gólové akce hostů.