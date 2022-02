Týden hokeje se v minulých dnech uskutečnil celkově podesáté. Účast malých adeptů hokejového umění ve věku od čtyř do osmi let byla samozřejmě poznamenaná potížemi s karanténami ve školkách a školách, nicméně kdo mohl přijít, tak nelitoval. Pořadatelé pro každého připravili zábavné odpoledne, jehož účelem bylo, aby děti udělaly svoje první krůčky na bruslích a s hokejkou a aby si se svými maminkami a tatínky řekli, že by třeba stálo za to zkusit hokej pořádně.

„Je to svazová náborová akce, koná se dvakrát ročně v září a lednu, na podzim bývá početně silnější. Ale jsem rád, že nám i nyní přišlo více než deset nových dětí, což je v dnešní složité době pozitivní. Je moc dobře, že se tahle akce mohla konat,“ poznamenal Matěj Bažant, který v pátek zorganizoval projekt Pojď hrát hokej v litomyšlském klubu.

Jak tam, tak na všech dalších místech si během Týdne hokeje děti vyzkoušely ledovou plochu, některé z nich možná i poprvé v životě, pod vedením klubových mládežnických trenérů se seznamovaly s technickou bruslení, obratností na ledě, nescházela ani střelba na brankáře. Důraz se přitom klade na to, aby všechna cvičení proběhla především zábavnou formou a děti se pak na zimní stadiony co nejdříve a rády vrátily.

Ve východních Čechách se zapojily kluby z Chocně, Pardubic, Chrudimi, České Třebové, Moravské Třebové, Poličky, Lanškrouna, Hlinska, Skutče, Žamberka, Litomyšle, Jičína, Jaroměře, Dvora Králové, Hronova, Rychnova nad Kněžnou, Hradce Králové, Nové Paky, Třebechovic, Nového Města nad Metují, Opočna, Trutnova, Vrchlabí, Nového Bydžova a Náchoda. Jak tedy vidno, na nové hokejové generace myslí jak největší oddíly v regionu, tak ty menší.

„Víme, že dětí mají v současnosti celou řadu možností různých aktivit, nejen těch sportovních. Dříve v tomto směru hrály prim fotbal a hokej, takže dětí bylo více, ale za Litomyšl mohu říci, že jsme docela spokojeni s tím, kolik dětí máme v přípravce a kolik jich přišlo na nábor. Ale pochopitelně by to vždy mohlo být lepší,“ řekl Bažant.