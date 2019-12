V lednu dlouhodobou fázi završí, aby si to elitní osmička rozdala v očekávaném play off o krajský titul.

Že to bude boj na ostří nože, o tom není sporu, stačí se podívat na dosavadní průběh soutěže a náboj většiny utkání. A bude ho kolo od kola přibývat, každý by pochopitelně rád šel do play off v co nejvýhodnější pozici. A rozhodující část sezony není tak daleko…

O každém něco

HC KOHOUTI ČESKÁ TŘEBOVÁ

Obhájce plní roli, ke které ho kvalita kádru předurčuje. Zejména jeho útočná síla je taková, že když se rozjede, těžko jí lze čelit. Byť se při bránění občas objeví okénka, tak ofenziva to většinou umí přestřílet. Není divu, když v elitní desítce kanadského bodování je pětice Kohoutů. Po aktuální sérii pěti výher se zdá, že stabilizuje výkony na úrovni, jaká bude pro konkurenci obtížně „stravitelná“.

HC SPARTAK CHOCEŇ

Po několikaletém strádání se probral k životu spící choceňský hokejový obr a najednou tu máme dalšího vážného adepta nejvyšších pozic. Ostatně před týdnem hrál v České Třebové o průběžné vedení, což by rok dva zpátky bylo téměř nepředstavitelné. Obměněný tým si „sedl“, produkuje hokej atraktivní, gólově bohatý, ale i výsledkově efektivní. Vody zčeřil pořádně a nasadil si laťku vysoko.

HC HLINSKO

Horses se soutěží proplétají nenápadně, ale nadmíru účinně. Nacházejí se tři body od vrcholu, přitom by se řeklo, že s gólovým poměrem plus čtyři to ani není možné. Jenže platí, že když se Hlineckým zápas nepovede, stojí to za to (1:11). To je ovšem výjimka, jinak jsou jejich výkony stabilní. Patří mezi týmy, které příliš nevynikají v individuálních statistikách a sázejí na týmovost, což se jim vyplácí.

HC SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Kdo si dnes pamatuje, že Slovan po první třetině základní části vedl tabulku? Ta druhá mu hrubě nevyšla, zisk devíti bodů oproti dvaceti o tom vypovídá. Desetigólové příděly v Litomyšli a od České Třebové musely příznivce vyděsit. Přesto není v krajském hokeji nikdo soudný, kdo by si snad myslel, že Slovan odkráčí z okruhu favoritů a vyklidí pozice. Přes tuto horší pasáž se s ním musí vždycky počítat.

HC CHRUDIM

Dali o třicet gólů méně než jejich tabulkoví souputníci z Moravské Třebové, i tak nasbírali stejné body. V Chrudimi totiž, zdá se, vsadili na obranu. Ta jejich je nejlepší v celé soutěži, a to suverénně. Nelze tvrdit, že by se hodlali k úspěchu probránit, ale když to ne úplně jde v útoku, musí se zkrátka najít jiné zbraně. Mimochodem nejproduktivnější chrudimský hokejista je až na 37. místě v krajské lize.

HC LITOMYŠL

Případ pro psychiatry. Jinak to nelze nazvat. Posuďte sami. Na domácím ledě porazil všech osm soupeřů, za tři body přehrál Kohouty i Spartak, Slovanu naložil „desítku“. Zato venku? Jen vítězství ve Světlé a jinak porážky, často doprovázené debakly. Zkrátka mužstvo dvou tváří. Má-li mít naději promluvit zásadněji do dějin krajské ligy, tak musí na cizích kluzištích naléhavě najít svoji lepší tvář.

HC CHOTĚBOŘ

Je to trochu paradox. Máte v kádru nejlepšího kanonýra, dokázali jste zvítězit na ledě lídra, přesto se neumíte rozjet k povedenější výsledkové šňůře. Bodově hůře než Chotěboř na tom ve druhé třetině základní části byl pouze Lanškroun. Výhra v České Třebové ukazuje, že schopnosti týmu jsou daleko výše, než co předvádí. Nebezpečný všem bude tehdy, pokud je dokáže „prodat“ častěji než doposud.

HC SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Skláři se do povědomí zapsali odchodem ze zápasu v Chrudimi. Ale důvody, proč výsledkově zaostávají za očekáváním asi leží jinde než v rozhodčích. Třeba v tom, že ani vedení 4:0 v polovině hrací doby, ani náskok 5:3 chvíli před koncem pro ně nebyly dost na to, aby dovedli zápasy k vítězství. I u tohoto celku z Vysočiny platí, že svoje skutečné možnosti jen naznačil, ale naplno nevybalil. Zatím?

TJ ORLI LANŠKROUN

Orli hrají v krajské lize daleko důstojnější a sympatičtější roli než v minulé sezoně. V Litomyšli by o tom mohli vyprávět, čtyři z pěti bodů získal poslední tým tabulky právě proti soupeři ze Smetanova rodiště. Nicméně na play off to s největší pravděpodobností nebude, to by teď musel rozjet vítěznou sérii, což se nejeví jako reálné. Že ale rivalům může důležité body sebrat, o tom není sporu.

Ze statistik krajské hokejové ligy

PRODUKTIVITA:

1. Lubomír Korhoň

(Česká Třebová) 35 (17 + 18)

2. Vojtěch Augustin

(Moravská Třebová) 33 (15 + 18)

3. Martin Filip

(Česká Třebová) 32 (4 + 28)

4. Igor Čikl

(Moravská Třebová) 30 (8 + 22)

5. Luboš Dvořák

(Chotěboř) 29 (18 + 11)

6. Tomáš Langr

(Moravská Třebová) 27 (14 + 13)

7. Marek Hemský

(Česká Třebová) 27 (12 + 15)

8. Jan Krejza

(Choceň) 27 (11 + 16)

9. Tomáš Prachař

(Česká Třebová) 26 (7 + 19)

10. Jakub Fúzik

(Česká Třebová 25 (12 + 13)

BRANKY:

1. Luboš Dvořák

(Chotěboř) 18

2. Lubomír Korhoň

(Česká Třebová) 17

3. Vojtěch Augustin

(Moravská Třebová) 15

ASISTENCE:

1. Martin Filip

(Česká Třebová) 28

2. Igor Čikl

(Moravská Třebová) 22

3. Tomáš Prachař

(Česká Třebová) 19

TRESTNÉ MINUTY:

1. Karel Navrátil

(Litomyšl) 76

2. Martin Klement

(Chrudim) 69

3. David Sedláček

(Moravská Třebová) 63