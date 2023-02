Branky a nahrávky: rozh. náj. Urban. Rozhodčí: Veselý, Ondráček – Zídek, Polák. Diváci: 431. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Střely na branku: 21:26 (8:10, 12:10, 1:6). Zblokované střely: 14:11. Vhazování: 45:32. Dynamo Pardubice: Klouček – Bukač, Zdráhal, Hanousek, Bučko, Nedbal, Hrádek, Drtina – Mandát, Rákos, Zeman – Kaplan, Kaut, Svoboda – O. Rohlík, Urban, Lichtag – Rouha, M. Rohlík, Pochobradský. Slavia Praha: Brízgala – Klikorka, Matyáš, Žovinec, Křepelka, Hejda, Szathmáry, Barák – Stehlík, Žejdl, Kulda – Všetečka, Knotek, Brož – Mrňa, Kern, Strnad – Krliš, Havrda, Simon.

Souboj dvou mužů. Ano, řeč je o obou brankářích. První část moc ofenzivní krásy nenabídla a nepomohly k tomu ani přesilové hry.

Od druhého dějství už zářili brankáři na obou stranách. První velkou šanci měli hosté, když využili špatného střídání domácích. Všetečka však neměl rychlost a Kloučka napálil pouze do výstroje.

V pozoru musel být Klouček i v 29. minutě, ale tento strážce tří tyčí se dobře přesunul a gól od osamoceného Simona nedostal.Ve třetí části byl blízko ke vstřelené brance Kaut s Kaplanem. Oba ale selhali.

Gólman hostů Brízgala následně vychytal i Drtinu či bekhendový pokus Rohlíka.

Jelikož se oba týmy neprosadily ani v prodloužení, tak se šlo do samostatných nájezdů. V nich zazářil domácí „čaroděj“ Klouček a jedinou trefu utkání vstřelil Urban.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice B): „Bylo to utkání s parametry play off. Kralovali oba gólmani, kluci do toho dali všechno. Milan Klouček předvedl výborný výkon. Obranné speciální týmy dnes fungovaly lépe než ty přesilovkové. Bohužel se ani jednomu týmu nepodařilo dát gól, my jsme byli šťastnější na nájezdy. Gratulace do kabiny a pokračujeme dál.“