Byla to ale druhá trojice útočníků, která se dostala do dvou výraznějších šancí. Konkrétně Radil ve čtvrté minutě při samostatném úniku střílel na zadní tyč, ale Mazanec jeho střelu kryl. O necelé tři minuty později už téměř pardubická enteria arena slavila, ale Radil trefil z voleje jen tyč. Povedeným výkonem se zatím prezentovali oba brankáři. Mazanec kryl hned několik střel domácích a na druhé straně musel Will chytit téměř stoprocentní šanci, když Hrehorčák střílel téměř do prázdné ale pardubický strážce tří tyčí se stihl přesunout. Vzápětí se ale již hosté z trefy radovali. Hrňa se nacházel ve správné chvíli na správném místě a dorazil puk za záda bezbranného Willa. Dynamo mohlo srovnat v přesilovce zásluhou Hyky, ale Mazanec prozatím držel čisté konto a do kabin se tak šlo za výhodnějšího stavu ve prospěch Třince.

V samotném úvodu druhé části mohli srovnat Radil s Litchtagem, ale na výborně chytajícího Mazance si nepřišli. Domácí hokejisté i nadále na ledě dominovali, ale vyrovnání ne a ne přijít. Dynamo v pětatřicáté minutě zamklo Třinec v jejich třetině, ale ani několik dorážek nestačilo na brankáře hostů. Tomu tak bylo i nadále a diváci v enteria areně vyrovnání ve druhé části neviděli.

Domácí i v průběhu prvních deseti minut třetí třetiny překypovali aktivitou, ale smůla se jim lepila nejen na paty ale i hokejky.Hrdina hostů Ondřej Mazanec i nadále drásal nervy domácím. K vyrovnání byli Pardubičtí blízko, ale třinecký strážce tyčí zhatil jak střelu od modré, tak i následnou dorážku. Dynamo tři minuty před koncem zkusilo hru v šesti, ale ta jim nakonec byla osudná.Oceláři stihli dvakrát udeřit a stanovili konečný výsledek 3:0 ve svůj prospěch.

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 0:3

Fakta – branky a nahrávky: 12. Hrňa (Haas), 58. M. Růžička, 59. M. Doudera. Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0. Diváci: 9053. Třetiny: 0:1, 0:0, 0:2. Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Bučko, Hrádek, Chabada – Říčka, Zohorna, Hyka – Cienciala, R. Kousal, Radil – Lichtag, A. Musil, Vondráček – Paulovič, Poulíček, Matýs. HC Oceláři Třinec: Mazanec – Čukste, J. Jeřábek, Havránek, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský – Daňo, Marcinko, M. Růžička – Svačina, Voženílek, Kurovský – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Lyszczarczyk, Haas, Hrňa.