Branky a nahrávky: 17. Horký (Zbořil, Holík), 18. Holík (Zbořil), 25. Flek, 64. Holík (Zaťovič, Zbořil) – 11. Říčka (Košťálek, Cienciala), 26. Zohorna (R. Kousal, Radil), 35. Radil (Čerešňák). Rozhodčí: Hribik, Pražák – Lučan, Kis. Diváci: 6125. Vyloučení: 3:5. Využití: 3:2. HC Kometa Brno: Čiliak (Furch) –Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Gulaši – Horký, Holík, Flek – Koblížek, Strömberg, Zaťovič –Šalé, Sallinen, Kollár –Vincour, Zbořil, Dufek. HC Dynamo Pardubice: Frodl (21. Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála – R. Kousal, Zohorna, Radil –Paulovič, Poulíček, Cienciala – Říčka, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban.

To byl ale rychlý start! Psala se dvanáctá vteřina utkání a Tomáš Zohorna předložil puk Radilovi,jenž prudkou střelou zápěstím protáhl Čiliaka. Ten ale lapačkou střelu vykryl. Pardubice si ale zároveň vybojovaly první přesilovou hru. Kometa ji však přežila bez úhony. Zhruba osm minut trvalo, než se domácí hokejisté dostali do podobného tempa jako hosté. Právě v deváté minutě utkání se do slibné šance dostali i Brňané. Šalé dostal příležitost, když stál osamocen před Frodlem. Brněnský útočník ale mířil nepřesně.

O necelé dvě minuty později si Dynamo opět vysloužilo přesilovou hru a tentokrát ji dokázalo využít. Cienciala přihrál na modrou Košťálkovi, který předložil puk na volej Říčkovi. Ten ukázal duši střelce a jeho přesnou ránu Čiliak nemohl chytit - 0:1.

Stejná písnička se však psala i na druhé straně. V sedmnácté minutě dostali možnost hrát přesilovou hru i domácí hokejisté. Kometa se mohla spolehnout na Horkého, který z levého kruhu přesně mířil na bližší tyč - 1:1.

Netrvalo dlouho a Dynamo inkasovalo podruhé. Ihned po vstřelení vyrovnávající trefy se zbytečně nechal vyloučit David Musil a Kometa i podruhé využila výhody. Tentokrát se prosadil Holík, když přesně zamířil nad lapačku Frodla - 2:1.

Do druhé části vstoupili lépe domácí a Dynamo vstoupilo se změnou v brankovišti. Frodla vystřídal Roman Will. Kometa již dvě minuty po vhazování mohla využít obrovské chyby v zadních řadách Pardubic. Flek předložil zachycený puk Horkému, ten ale narazil při bekhendové kličce právě na pardubického gólmana, který zapsal první důležitý zákrok.

Pardubice neměly vůbec povedené úvodní minuty druhé třetiny a koledovaly si o další branku. Kundrátek vybídl k samostatnému úniku Fleka a exkarlovarský rychlík byl faulován. Dostal tak možnost si samostatný nájezd vyzkoušet znovu. Napodruhé ho nikdo nefauloval a trestné střílení pohotovou přízemní střelou proměnil - 3:1.

Svěřenci trenéra Rulíka se potřebovali dostat zpátky do tempa, což se naštěstí podařilo. Střelcem nebyl nikdo jiný než nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Zohorna. Ten využil přihrávku Kousala a Čiliaka překonal - 3:2.

V pětatřicáté minutě dostaly Pardubice možnost opět využít přesilovou hru a to se podařilo. Lukáš Radil napřáhl a jeho střela doputovala až za záda brněnského brankáře.

Během celé třetiny se hrál vyrovnaný hokej a na jakoukoliv branku se čekalo marně. Utkání tak po zásluze šlo do prodloužení.

V něm ihned Dynamo skórovalo Radil najel s pukm až k Čiliakově kleci a Čerenák do kotouče kopl. Videorozhodčí následně tedy branku neuznali.

Následně byl Tomáš Zohorna vyloužen za vysokou hůl a Brno dostalo obrovskou možnost překlopit výsledek ve svůj prospěch. Tomu se tak stalo. Petr Holík dorazil střelu Zaťoviče, a byť trenérský štáb Pardubic využil trenérskou výzvu, tak gól byl uznaný.

Dynamo tak z Brna odjíždí s jednobodovým ziskem i přes povedenou stíhací jízdu ve druhé třetině zápasu.