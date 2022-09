„Dresy jsou nádherné, povedly se a doufám, že je hráči budou rádi nosit. A také věřím, že až do úplného konce sezony,“ naznačuje, kam až by chtěl dojít Petr Dědek, majoritní vlastník pardubického klubu.

Přípravu na novou sezonu absolvovali jeho podřízení ještě ve starém hávu. Celkem mají za sebou sem herních testů. Nejdříve vyrazili na Dolomiten Cup a z Itálie si odvezli pohár pro vítěze. Následovaly Letní hokejové hry. Z dvojzápasů s Mladou Boleslaví a Libercem vytěžilo Dynamo dvě výhry a dvě prohry. Na start soutěže se hráči naladili výrazným vítězstvím v generálce proti svému béčku.

„Příprava je dobrá, když se vše neprohraje a není dobrá, když se vše vyhraje. Má to být půl na půl,“ tvrdí ze své zkušenosti nový trenér Radim Rulík.

Dynamo slaví magické výročí. Stovka dýchne ze všech stran

Může ho těšit nízký počet obdržených branek, ze sedmi duelů totiž Pardubice inkasovaly jen šestkrát.

„Počet inkasovaných a vstřelených branek nehraje roli, až liga nám ukáže, jak je na tom mužstvo doopravdy. V přípravě se jede na objem, v lize se pak dělá vše pro to, aby měli hráči lehčí nohy a předvedli úplně jiný výkon,“ vysvětluje také kouč dvacítky, se kterou na netradičně letním MS obsadil po senzačním vyřazení USA ve čtvrtfinále šampionátu bramborovou pozici.

„Vše jsme si s asistenty Králem a Zadinou přichystali dopředu. Připravili jsme tréninky a určili jsme si herní systém, který začali aplikovat během utkání. Napsali jsme si několik zpráv, byli jsme v kontaktu. Denní potřeba nebyl, protože se vše obešlo bez velkých problémů.“

Rekordní zájem fans

Hokejové Pardubice jsou na nohou a už se nemohou dočkat nedělního magnetu s Třincem, mistrem posledních třech sezon.

„Moc se na sezonu těším. Vzhledem k tomu, že máme sté výročí, bude to jedna akce za druhou. Těším se na první nedělní utkání, věřím, že bude plný dům a fanoušci nás přijdou podpořit,“ přeje si Petr Dědek.

Dědek: Jen blázen by nechtěl ke sto letům titul. Udělat ho, tak jsme nesmrtelní

Obavu mít nemusí, protože jak sám dodává: „Co se týče permanentek, podpora fanoušků je velká. V každém případě je rekordní. Diváci se rovněž těší na sté výročí. A především na sezonu po letech covidu a omezení. Vypadá, že by mohl být plný stadion a naši diváci budou moci ukázat, co umí.“

Dynamo vstoupí do soutěže, ke které ještě nikdy nesestoupilo v pátek na Kladně.

„Byl bych rád, abychom dobře začali, ale sezona je dlouhá. Myslím si, že trenéři mají strategii dobře rozmyšlenou. Mají to v rukách oni a všichni ví, co od tohoto ročníku očekáváme a proč tady jsme. Budou mít klid na práci,“ slibuje Petr Dědek.

Dědek cinká měšcem pro stavbu nové arény. Na závodišti. Pozemky ale patří městu

Tým plný hvězd na papíře. Dokáže Rulík všechny hráče ukočírovat ke svému obrazu?

„Zatím na mě atmosféra v týmu působí pozitivně. Vše ale ukáží až ostré zápasy. Naším cílem i prioritou je, abychom tým herně posouvali. Zlepšovali se čtvrtinu od čtvrtiny a nejlepší formu načasovali na play off. To je to, co mě osobně i celý trenérský štáb motivuje.“

Co se týče řečem o titulu, který je Pardubicím předhazován ze stran odborníků, laiků i sázkových společností je Radim Rulík opatrnější.

„Do ligy přišlo sto nových hráčů a bude úplně jiná. Zachováváme maximální pokoru. Nejsme jediný tým, který posílil. Konkurence nelenila. Půjde o milimetry plochy a bude to bitva od prvního do posledního zápasu!“