Do Pardubic se ve třetí čtvrtině základní části vrátil i kokainový hříšník Jan Mandát. Diváci ho v derby s Hradcem přivítali s otevřenou náručí.Zdroj: Ladislav Adámek

Průměr pod dva inkasované góly

Pardubice nashromáždily v dosavadním průběhu základní části 89 bodů. Po odečtení tří, které si připsaly v prvním utkání čtvrtého kvartálu, zůstaly po třetí čtvrtině na 86 bodech. Hráči Dynama okusili výhru v jednatřiceti případech, z toho se radovali třiadvacetkrát po odehrání základních šedesáti minutách. V případě remízy vybojovali plusový bod čtyřikrát jako nositelé náhlé smrti a čtyřikrát prokázali větší um při samostatných nájezdech. Prohry na jakýkoliv způsob zaznamenali v devíti střetech. Pětkrát si ani „neťukli“ a čtyřikrát získali o jeden bod méně. Třikrát padli v prodloužení a pouze jednou nezvládli penaltovou loterii.

Pardubičtí střelci ve všech řadách napnuli síť za zády gólmanů 118 krát, což je po Vítkovicích druhý nejlepší výsledek s průměrem 3,03 na zápas. Naopak jejich soupeři rozsvítili červené světlo za pardubickou bránou 76 krát. Průměr se podařilo Dynamu stlačit ve třetí čtvrtině pod magickou dvojku (1,95).

Anatomie Dynama. Pardubicím funguje tělo od nohou až k hlavě

Druhou lichou část zakončili borci s velkým déčkem na prsou s bilancí devětadvaceti bodů. V prvním kvartálu jich nasbírali šestadvacet a ve druhém jednatřicet. Ze třinácti utkání jich deset vyhráli, z toho osmkrát v základní hrací době, jednou v nastaveném čase a jednou na penalty. Třikrát odešli se svěšenými hlavami. Dvakrát po šedesáti minutách a ve zbývajícím případě po minutě prodloužení.

Ve třetí éře základní části Pardubice ubraly v gólové produkci. Jejich křivka začíná připomínat lehkou sinusoidu. V první čtvrtině propálily brankáře 41 krát, ve druhé 43 krát, ovšem nyní jen 34 krát. Zajímavý je pohled na srovnání inkasovaných gólů, který naopak připomíná padající křivku: 27, 25, 24.

Dokonale se zapsala i prosincová posila Tomáš Vondráček (slavící uprostřed).Zdroj: Ladislav Adámek

Asistenti zastoupili hlavního kouče

Jako za starých časů. V době své aktivní kariéry nastupovali Richard Král s Markem Zadinou v jedné pardubické lajně. Před touto sezonou se sešli na pardubické lavičce jako asistenti hlavního trenéra Radima Rulíka. Nový kouč se kromě podepsání smlouvy s Dynamem, stal také hlavním lodivodem reprezentační dvacítky. Už před zahájením extraligové sezony dosáhl s mladíky na čtvrtou příčku na odloženém mistrovství světa. V prosinci navázal na srpnovou neúčast u pardubického áčka a vydal se s juniorkou na šampionát do Kanady. S klidným svědomím. Jeho kolegové si totiž počínali bravurně. Odkoučovali spolu sedm zápasů se ziskem sedmnácti bodů.

Dynamo pod mikroskopem: Na tabulku se hezky dívá, ale ještě to nic neznamená

Nelze opomenout fakt, že dvojice úspěšných asistentů se mohla opřít o své svěřence. Pardubický tým je od začátku sezony napěchovaný nadstandardními hráči. Ve třetí čtvrtině ale získal na české podmínky toho rozdílového. Lukáš Sedlák už nechtěl v NHL plnit roli „onuce“, a tak se na vlastní žádost dohodl na ukončení kontraktu ve Philadelphii. Něco mu našeptávalo, že s Dynamem, na rozdíl od Flyers může už v této sezoně dosáhnout na svůj první úspěch v kariéře. Od prvního, a v jeho případě i v české extralize, zápasu v novém dresu začal bodovat. Ve třetím kvartálu nastoupil do jedenácti zápasů, ve kterých zapsal stejný počet bodů, za pět branek a šest asistencí. Pro zajímavost: poslední čtvrtinu rozjel dvěma dalšími góly.

Ve třetím období základní části se naplno zapojil do pardubické hry exkarlovarský Tomáš Vondráček. Po jeho trejdu s Filipem Kofferem si musí pardubické vedení mnout ruce. Kromě šesti vstřelených branek, včetně hattricku do sítě svého klubu patří na ledě k neúnavným dříčům. Prostě přesně typ hráče pro play off.

Trenérovi Rulíkovi při jeho návratu z Kanady tleskala naplněná enteria arena.Zdroj: Ladislav Adámek

Vymezili se proti rozhodčím

Vyjasnilo se v brankovišti. Ne, že by Roman Will svého parťáka Dominika Frodla válcoval, ale pardubická dvojka se na přelomu roků zranila. Ve třetí čtvrtině tak Frodl zasáhl pouze do dvou utkání (celkem dvanáct). Will mu tak pláchl už na osmadvacet odchytaných zápasů (jednou ho střídal).

Třetí část posloužila vedoucímu celku k testování svých soupeřů. Z prvního místa se mu hraje klidněji bez nějakého většího stresu. A po dvou zápasech neměl lehké spaní. Shodou okolností obě prohrál před domácími fanoušky v poměru 0:3. Zejména Sparta pak Dynamu vůbec nic nedovolila. Tu třetí prohru utrpělo v Olomouci po prodloužení. Naopak pardubický stroj potřetí v sezoně vyzrál na Vítkovice (prodloužení), z toho v obou venkovních duelech (před tím na nájezdy). A také podruhé ve své hale zdolal Hradec Králové. V tomto utkání naopak Pardubice zcela dominovaly.

Už dost! Dynamo se vymezilo proti výkonům rozhodčích

Ve třetím kvartálu pokračoval také hrubý nepoměr pardubických přesilovek a oslabení. Celkem 108 ku 140. Po utkání v Litvínově, kdy v utkání plném potyček a faulů nehráli hosté ani jednou v početní výhodě, vedení Dynamo bouchlo do stolu a ohradilo se proti metru rozhodčích na jeho tým. Pardubice si alespoň mohly zvednout úspěšnost ubráněných oslabení. Inkasovaly jen šest branek (celkově šestadvacet). Zlepšení nastalo i při využívání přesilovek. Když dostaly výhodu, tak ji osmkrát zužitkovaly (za devětatřicet kol dvaadvacetkrát).

Roman Will se díky zranění jeho spoluhráče Dominika Frodla naplno zabydlel v pardubické kleci. Zdroj: Ladislav Adámek

Od Kladna k Třinci

V otevíracím duelu poslední čtvrtiny základní části si Dynamo zopakovalo souboj s Kladnem. Jestliže minulou středu zvítězilo venku 4:1, tak taky naposledy doma 4:2. Pardubický kůň se představil jako dvojspřeží, které kočírovali střelci Lukáš Sedlák a Matej Paulovič.

„První dvě třetiny jsme hráli velice slušně. Zápas jsme měli pod kontrolou a rozdíl ve skóre mohl být klidně i vyšší, než 3:0. Měli jsme dost šancí, které jsme neproměnili a ve třetí části jsme Kladno dostali do hry. Bohužel byla poslední dvacetiminutovka z naší strany lehkovážnější. Dostali jsme dva góly a pak jsme se dokonce chvilku strachovali o vedení. Jinak si myslím, že jsme podali solidní výkon,“ hodnotil asistent trenéra Richard Král.

Sedlák práskl do koně a vyhodil Rytíře ze sedla. Paulovič jel v tandemu

V úterý se vydá se svým týmem, kde pokračoval v aktivní kariéře, a kde se ještě více proslavil. Do Třince. Dynamo má svému protivníku co vracet za poslední domácí vystoupení. Oceláři spadli o jednu příčku a ze čtvrtého místa mají na pátou Olomouc náskok tří bodů. Zato Pardubice zvýšily při domácím zaváhání Vítkovic s Litvínovem náskok v čele tabulky už na šest bodů.

„Očekávám hodně vyrovnané utkání. Třinec disponuje kvalitním týmem. Pro nás je utkání vítanou přípravou na play off. Zápasy v lednu jdou hodně za sebou, takže toho odpočinku není tolik. Je to spíše o správné regeneraci a tréninku dobře se připravit. I tato skutečnost se hodí pro play off, kde také moc volného času není,“ poukazuje obránce Tomáš Dvořák.

Zápas ve WERK Aréně začíná v 17 hodin.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice