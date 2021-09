Byla to maličko hra na jednu bránu. Takřka po dvě třetiny byly Pardubice lepší, přesto první východočeské derby letošní sezony nakonec výsledkově jasně ovládl hokejový Hradec Králové. V 8. kole extraligy Mountfield zvítězil nad pardubickým Dynamem 5:2.

Od úvodních minut byly Pardubice lepší, ujaly se vedení 2:0, ale v poslední minutě druhé třetiny přišel klíčový moment ostře sledovaného duelu.

„Prvních třicet devět minut jsme byli jednoznačně lepším týmem. Měli jsme hodně šancí, hodně střel ale šlo mimo, což byla škoda. Pak nás, samozřejmě, nahlodal inkasovaný gól, který padl čtyřicet vteřin před koncem před koncem druhé třetiny,“ poukázal pardubický trenér Richard Král.

„Bohužel jsme do zápasu nevstoupili vůbec dobře. Souhlasím s kolegou Richardem Králem, že devětatřicet minut byly Pardubice lepší. Vlastně spíš celých čtyřicet, protože náš gól v poslední minutě druhé třetiny byl šťastný," podotkl hradecky asistent Ladislav Čihák.

Autorem důležité a šťastné trefy byl Jordann Perret. Než se Francouz v hradeckých služnách trefil, Dynamo do té doby vládlo. Proti němu však stál brankář Štěpán Lukeš, jenž stejně jako ve středečním střetnutí s Třincem podal unikátní výkon. „Ze začátku jsme byli nervózní. Nepohybovali jsme se dobře,“ řekl Kelly Klíma.

Hradec rychlými góly během patnácti vteřin otočil stav střetnutí. „Nakopl nás přesilovkový gól Jérémie Blaina v přesilovce, po němž jsme vyrovnali na 2:2. Jsem rád, že jsme derby vyhráli. Fantastičtí byli i naši fanoušci,“ vyzdvihl podporu Kelly Klíma, který byl po utkání vyhlášen nejlepším hráčem Hradce. Právě syn slavného otce Petra následně posunul skóre na 3:2.

„Ve třetí třetině se pak soupeř zlepšil, vyrovnal, na což my jsme nezareagovali. Udělali jsme chyby, soupeři to tam všechno napadalo,“ říkal zklamaný Král.

„Nemůžeme se koukat na to, jak Hradec hraje. My jsme přestali hrát už po prvním gólu,“ láteřil pardubický útočník Patrik Poulíček. „Ještě jsme vstřelili druhý gól, který nás trochu uklidnil, ale postupně jsme přestali forčekovat a ustoupili jsme od aktivní hry, která nám přinášela úspěch v předchozích zápasech. Nedovedu si to vysvětlit. Musíme hrát koncentrovaně celých šedesát minut,“ dodal autor první branky Dynama.

Na straně Hradce pochopitelně panovala euforie. „Jsme rádi, že si hráči připomněli derby s diváky. Zpočátku jsme zahali za kratší konec, byli jsme pomalejší, neměli jsme souboje ani odražené puky. Ale trošku jsme věřili, že by je mohl náš první gól nahlodat. Proto jsme si k tomu v kabině něco řekli. Zápas se hraje celých šedesát minut, nám se povedlo skóre ve třetí třetině otočit. Jsme rádi, že jsme to před takovou kulisou zvládli,“ chválil Ladislav Čihák.