Vůbec covid si dělá, co chce. Také v hokejovém prostředí. Nenakažené týmy shánějí soupeře na inzerát nebo na poslední chvíli. Mění se plánovaný rozpis. Však také Pardubice měly hrát s Brnem. Namísto toho dohrávají z minulého úterý přeložený zápas s Olomoucí.

Otáčet? To ne!

Olomouc je pro technické týmy zlem. Hru spíše bourá, než tvoří. Není to ale žádná novinka pro tuto sezonu, takto se Kohouti prezentují už po několik desetiletí.

„Nečeká nás nic lehkého. Půjde o bojovné utkání. Olomouc je vždy houževnatým soupeřem. Proto bude důležité do utkání dobře vstoupit. Nepustit je do vedení, protože obracet skóre by bylo obtížnější,“ má jasno pardubický forvard Lukáš Anděl.

A ví o čem mluví. V prvním domácím utkání jeho tým nedal gól za více než šedesát minut. Poprvé a naposledy v dosavadní sezoně. Nakonec prohrál v prodloužení. Zato v odvětě protivníku pláchl už ve čtvrté minutě.

Více než v zápasech s podobně laděnými celky jako je Dynamo, budou klíčové přesilové hry. Zatímco ve využívání početních výhod jsou na tom obě mužstva podobně, tak v oslabení se soupeři nacházejí na opačných pólech. V procentuálním podílu ubráněných oslabeních jsou Pardubice druhé a Olomouc poslední. Pro zajímavost, při výhře 4:1 v Olomouci Dynamo zhmotnilo dvě přesilovky a jedem gól dalo při početním manku.

„Přesilovky rozhodují hodně. Když v nich dáte dva góly, můžete se tím pomoc a pak se vám hraje líp. V současném hokeji jsou speciální formace hodně důležité. V tabulkách obou dvou činností figurujeme vepředu, tak to snad potvrdíme,“ přeje si jihlavský odchovanec.

Zvládneme oba zápasy

Pardubičtí hokejisté si hýčkají pět výher v řadě. A mají starosti, jestli skončí třetí nebo druzí. Olomouc naopak zuby nehty háji pozice do dvanáctého místa, které zaručují předkolo play off.

„Každému týmu pomáhá šňůra výher. Snaží se jí prodloužit a vyhrávat co nejvíc. V našem týmu panuje pohoda, přenáší se i do tréninku.“

V minulém týdnu covid proměnil pardubickou kabinu v ústav karantény. Hráči tak vypadli z rytmu a připravovali se sólo. Tedy ti nenakažení, respektive zdraví.

"Celý tým už jsme znovu pohromadě. Už jsme nějak potrénovali. V nohách již máme zápas se Zlínem, takže už je to zase lepší. V tom utkání bylo trochu znát, že jsme měli nějakou pauzu," přiznává hráč s číslem 24.

V Plzni to bude o den později jiná káva. Indiáni hájí chtějí stůj co stůj uhájit čtvrtou příčku. Na rozdíl od Pardubic hráli včera.

„Jsme profesionálové, takže se každý z nás připraví co nejlépe. Hokej už hrajeme nějaký pátek, žádná speciální příprava není zapotřebí. Zvládneme oba zápasy, vyhlašuje Lukáš Anděl.