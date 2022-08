Branky a nahrávky: 19:26 Kantner. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 1578. Dynamo Pardubice: Frodl - Dvořák, Čerešňák, Musil D., Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek - Radil, Zohorna, Hyka, Říčka, Kousal, Cienciala, Paulovič, Poulíček, Musil A., Matýs, Koffer, RohlíkMladá Boleslav: Novotný - Pýcha, Pláňek, Lintuniemi, Stříteský, Jánošík, Hanousek, Štich - Aberg, Najman, Lantoši, Kantner, Fořt, Šťastný, Lunter, Kotala, Stránský, Beránek, Bičevskis, Šmerha

První výraznější moment zápasu přišel v desáté minutě , kdy se po vyloučení Vály musel zaskvět zákrokem Frodl. Následně museli hráči Dynama vydržet dvojnásobné oslabení, ale to zvládli a přitom sami zahrozili.

Po Novotného chybě za brankou se do velkých šancí dostali Čerešňák a Říčka, mladoboleslavský brankář však obě střely vyrazil a napravil tak svou chybu.

Domácí fanoušky rozradostnil až v šestnácté minutě Paulovič, který tečoval Dvořákovo nahození za záda Novotného. Rozhodčí však viděli vysokou hůl slovenského útočníka a rozhodli se branku neuznat.

Skóre tak otevřela až Mladá Boleslav. V poslední minutě první třetiny se na pravém kruhu dostal k puku Kantner a střelou pod vyrážečku prostřelil Dominika Frodla - 0:1.

Ve druhé třetině si Dynamo vyzkoušelo hned na začátku přesilovou hru, kdy zamklo svého soupeře v jejich třetině, ale vyzrát na výborně chytajícího Novotného se Čerešňákovi či Říčkovi nepovedlo. Podobný scénář se během druhé části opakal ještě jednou, ale opět bez gólového efektu.

Třetí část se nesla v podobném duchu, ale vyzrát na Novotného se Pardubicím nepodařilo. Na závěr Dynamo zkusilo ještě hru bez brankaře, ale ani v šesti lidech na ledě se svěřencům trenéra Zadiny nepodařilo najít recept na mladoboleslavského brankáře Novotného.

Šanci na reparát budou mít Východočeši už ve čtvrtek, kdy v rámci Letních hokejových her zavítají na led Liberce.

Ohlas po utkání: Marek Zadina - asistent trenéra, HC Dynamo Pardubice

"Z našeho pohledu jsme se do toho v první třetině nemohli dostat. Chyběl nám tam pohyb. Později ve druhý třetině jsme získali převahu, útočníci se dostávali na kotouče a hráli jsme to přes beky. S herním projevem jsme ale byli spokojeni až během třetí třetiny, kdy jsme se začali více tlačit do brány, zlepšili jsme pohyb a bylo to vidět i na hře. Boleslav hrála dobře a organizovaně. Bylo těžké se do nich dostat. Potřebovali jsme si z tlaku vytvořit větší příležitosti, což se příliš nedařilo. Musíme víc chodit do brány, být agresivnější a vyhrávat souboje 1 na 1. Do startu extraligy máme ale ještě čas. Budeme na tom pracovat. Potřebujeme získat trochu více sebevědomí, takovou tu herní pohodu, ale to všechno přijde. Brzy si to sedne."

Martin Bučko - obránce, HC Dynamo Pardubice

"Byl to velmi náročný zápas. Boleslav na nás dobře vystartovala. Byl to vlastně náš úplně první přípravný zápas doma. Nechceme se vymlouvat, ale trápili jsme se. V první třetině jsme se hledali, ve druhé a třetí už to bylo lepší, ale cestu ke vstřelení branky jsme nenašli. Boleslav byla zatáhlá a výborně bránila."