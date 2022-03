Jeho zástup v úvodu pokazil co mohl. Už ve třetí minutě po jeho chybě vystřelil Beránek a Frodl jeho střelu vyrazil. Při zákroku posunul bránu, do které Vondráček uklidil volný puk. Rozhodčí si vzali na pomoc video a gól nakonec uznali. Pardubice vysvobodila z útlumu přesilovka. Po Camarově nahození se odrazil puk k Musilovi, který ho z otočky zametl do sítě, kde chyběl odklouzaný Lukeš. Radost na pardubické lavičce neskončila a ruce ke stropu vyletěly podruhé. Střelu od modré vyrazil domácí gólman jen před sebe, kde už číhal Poulíček. Do kabin však odcházely týmy za nerozhodného stavu. Osmnáct vteřin před klaksonem Beránek tečoval Flekovu ránu mimo Frodlův dosah.

V prostřední části přibylo urputných soubojů, které vytěsnily brankové příležitosti. Tu největší si vytvořil překvapivě Kolář, ale po úniku od mantinelu Lukeše nepřekonal a svého prvního gólu v play off v kariéře se znovu nedočkal.

Třetí perioda se proměnila v čekání na chybu. Okénka se přeci jen objevila. Camaru v dobré pozici vychytal Lukeš a na druhé straně si stejně dobře vedl Frodl při Flekově střele. Statut hrdiny odmítly obránci Nedbal a Rohan.

První šanci v prodloužení měl na holi Cienciala ale domácí bek mu stačil vložit do střely hůl. Druhou možnost už hosté využili. Hladonik ztratil na chvíli koncentraci, Poulíček mu vypíchl kotouč a Říčka pohotově vypálil za Lukešova záda. Sezonu karlovarským hokejistům ukončil stylově nejlepší střelec Dynama.

Karlovy Vary - Pardubice 2:3 p.p.

Fakta - branky a nahrávky: 3. Vondráček (O. Beránek), 20. O. Beránek (Flek, T. Havlín), 69. Říčka (Poulíček) – 15. A. Musil (Camara, Matýs), 16. Poulíček (Hrádek, J. Kolář). Rozhodčí: Hradil, Veselý – Lederer, Ganger. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 2035. Třetiny: 2:2, 0:0, 0:0 – 0:1. HC Energie Karlovy Vary: Š. Lukeš – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, D. Mikyska, T. Havlín, Pulpán, Weinhold – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – O. Beránek, Kulich, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout – Jiskra, T. Mikúš, Redlich. HC Dynamo Pardubice: Frodl – J. Mikuš , J. Zdráhal, O. Vála, Petgrave, J. Kolář, Hrádek, Nedbal – Camara, R. Kousal, A. Musil – Říčka, Poulíček, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík – Paulovič, T. Urban, Matýs. Konečný stav série: 0:3.