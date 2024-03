Dynamo, Mountfield, Bílí Tygři? Nade všemi vyčnívají mladí hokejisté z Poličky

Famózní sezonu prožívají hokejoví starší žáci HC Spartak Polička. A když říkáme famózní, tak to myslíme doslova a do písmene. Ono kolik je hokejových klubů z menších měst, jako je Polička, které mohou říci, že jejich reprezentanti výsledkově kosí mládežnickou základnu extraligových gigantů? Ano, je to tak, poličské naděje v mistrovské soutěži své věkové kategorie předvádějí neuvěřitelné výkony.

Úspěšný tým starších žáků HC Spartak Polička. Nahoře zleva: Pešinová, Grubhoffer, Dosoudil, Šebela, Švejda, Zecha, Dvořáček. Prostřední řada zleva: Greň, Švanda, Oblouk, Pavliš, Šimon, Charvát, Soukal, Bureš. Dole zleva: Mitáš, Mach. | Foto: HC Spartak Polička