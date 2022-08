Dolce Italia, hokejisté Dynama nemíří za mořem, ale za vodou v pevném stavu

Zaslíbená země. Ne však hokeji nýbrž moři a slunečním paprskům. To je Itálie. Za prvním účelem tam zítra odcestují hráči pardubického Dynama. Ve městě s neitalským názvem Neumarkt se zúčastní turnaje Dolomiten Cup. Pracovně se dá nazvat turnajem tří zemí, neboť v Jižním Tyrolsku startují ještě dva celky z Německa a jeden švýcarský tým. Po návratu naskočí do tzv. Letních hokejových her.

Hokejisté Dynama Pardubice začali další týden přípravy. | Foto: klub/HC Dynamo Pardubice