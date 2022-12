Nová pardubická posila se těší do prostředí, kde bude bojovat o nejvyšší příčky v Tipsport extralize.

„Jdu do týmu, který hraje na předních pozicích, takže pocity po příchodu jsou dobré. Doufám, že pomůžu Dynamu k nějakému velkému úspěchu,“ řekl Vondráček.

Jak již bylo zmíněno tak jednatřicetiletý útočník se vrací do míst, které dobře zná. Byť měl v Pardubicích podepsanou smlouvu v sezonach 2017/2018 a 2018/2019, tak oba ročníky dokončil v dresu Komety, kde oslavil i mistrovský titul.

Poslední čtyři sezóny pak začal Vondráček v Karlových Varech, kterým ve všech sezónách pomohl k postupu do play off. V minulém ročníku navíc zaříil i co se týče individuálních výkonů. V šestapadesáti zápasech nastřádal hned 44 kanadských bodů.

„Myslím si, že jsem v minulých sezónách trochu vyzrál a jsem rád, že se mi dařilo bodově. Budu se na to snažit v Dynamu navázat,“ popsal zkušený forvard.

Od exkarlovarského útočníka si hodně slibuje i kouč průběžně druhého týmu soutěže.

„Očekáváme od Tomáše velký přínos co se týče nasazení, bruslení a práce v oslabení. Je to velice nebezpečný a silný hráč, výborný do defenzívy, dovede ale také skvěle podpořit útok,“ popsal své očekávání Radim Rulík.

Opačným směrem do Karlových Varů míří pardubický odchovanec Filip Koffer. Pro jednadvacetiletého útočníka se bude jednat o první angažmá mimo Pardubice.

V první řadě chceme Filipovi poděkovat za odvedenou práci pro náš klub. Filip se stal svojí pílí a přístupem stabilním členem A týmu a svoji roli zvládl výborně. Nicméně pro jeho další rozvoj potřebuje udělat další krok dopředu a s touto změnou by se pro něj měla otevřít možnost většího herního prostoru a jiné role, než měl u nás. Vše bude záležet na něm. Přejeme mu hodně úspěchů v další kariéře,“ okomentoval Kofferův odchod sportovní manažer Dušan Salfický.