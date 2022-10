„Nejsem typ člověka, který pořád mění prostředí. Ale po těch pěti letech podvědomě vyhledávám změnu. Tak jsem ji udělal a teď jsem v Dynamu,“ vysvětluje svou stálost Dvořák v rozhovoru pro Deník a jedním dechem dodává: „Zatím mi v medailové sbírce chybí titul. Bylo by hezké dosáhnout ho tady v Pardubicích.“

Blíží se konec první čtvrtiny základní části. Dynamo soutěži šéfuje. Po dvanácti kolech už se dá lehce bilancovat. Jaké bude vaše dosavadní hodnocení?

Nějaké body jsme celkem posbírali. Mám za to, že se nám začátek povedl. Pochopitelně máme co zlepšovat. Zatím se nám nedaří v domácím prostředí tolik získávat tři body. Chceme to změnit a udělat z naší arény nedobytnou tvrz.

Tabulka je hodně vyrovnaná, o čemž svědčí fakt, že vám k vedení stačí sedm remíz z dvanácti zápasů. To vás hokej tak baví, že se vám nechce z ledu ani po šedesáti minutách?

(pousměje se) Extraliga se ještě více vyrovnala. Přišlo množství hráčů z KHL, týmy jsou hodně posílené. Úroveň soutěže stoupla. Je úplně jedno, jestli hrajete se druhým, sedmým nebo posledním. Zápasy jsou vesměs vyrovnané a hodně jich končí remízou.

Očekávám vyprodaný stadion

Pardubický hokej se vždy vyznačoval ofenzivní silou. Jenže nyní, aby body zachraňovala defenziva…

V posledních zápasech se nám střelecky nedařilo. To ale k hokeji patří. Šance jsou, ale nepromění se. Pak ale přijde utkání, kdy se smůla prolomí. Doufám, že to bude už dnes.

Vloni Dynamo soupeře přehrávalo ofenzivou, ale ve finále to ovoce nepřineslo. Zaměřily se v této sezoně Pardubice více na defenzivu.

Nemohu srovnávat s loňskou sezonou. Proti Pardubicím jsem hrál jako soupeř. Přišli ale noví trenéři. Stanovili nám v srpnu nějakou taktiku a my na ni trénovali systém. Ten teď dodržujeme.

Nicméně asi uznáte, že dvakrát 0:0 po sobě je pořádná rarita. Zažil jste to někdy v kariéře?

Ne, to jsem ještě nezažil. Je to zajímavé, ale prostě je to fakt. Jak doma proti Liberci, tak v Litvínově jsme ale měli šancí dost. Hlavní je, že jsme zvládli prodloužení i nájezdy a vyhráli jsme.

Lídři Dynama vyměnili hokejové rukavice za gumové a vyčistili Studánecký les

Nespletli jste si dobu a nehrajete už v play off? Ve smyslu hlavně neinkasovat…

To si nemyslím. Snažíme se hrát hodně dopředu. V útočném pásmu máme místy velkou převahu, ale bohužel nám momentálně ty góly nepadají. Musíme zvýšit tlak do brány, aby nám tam něco zase spadlo.

Lepší poslední zápas každé čtvrtiny se nemohli fanoušci na východě Čech přát. Jak se na premiéru těšíte?

Je to derby. Očekávám, že bude vyprodaný stadion. Co kluci vyprávěli, tak atmosféra je vždycky výborná. Předpokládám také, že hokej bude mít vysokou úroveň, protože se střetávají dva týmy s velkou kvalitou.

Dříve nejvíce táhly řeže se Spartou, ovšem rivalita měst je tak velká, že je předčily souboje s Hradcem. Víte o ní?

Tím, že pocházím kousek od Pardubic tak vím, že mezi městy panuje velká rivalita. Nejenom v hokeji. Řekl bych, že ve všem (smích). Tady se hodně řeší, kdo je z Pardubic a kdo z Hradce. No a někteří lidi si na tom dost potrpí. Tomáš Dvořák po zápase, kdy vstřelil svůj první gól v pardubickém dresu.Zdroj: Ladislav Adámek

S desetibojařem si mě nepletli

Před derby jste hodili na sever od Pardubic pořádnou rukavici o nepropustné obraně. Jdete do utkání se stejným cílem?

Určitě. Do každého utkání chodíme stejně. Je nejlepší nedostávat góly, ale už musíme nějaké dát. Třeba v Litvínově jsme měli pětiminutovou přesilovku. Kdybychom ji využili, tak ten zápas vypadal úplně jinak. Přesilovkami si musíme proti Hradci pomoct.

Co ještě bude na Hradec platit, s čím na soupeře vyrukujete?

To se dozvíme na předzápasové poradě.

Hradec se zápas od zápasu zvedá, to je ta horší zpráva, protože teď se Dynamu nedaří vepředu.

Hradec nějak pořádně nesleduji. Obecně je známé, že má silný tým s dobrými hráči. Teď pár zápasů vyhráli. Mají formu, takže nás nečeká nic lehkého.

Hráč měsíce září Zohorna: Pro někoho je Dynamo tým hvězd, pro nás parta kámošů

Motivace vašeho týmu může být ještě zvýšená tím, že se Pardubicím na Hradec historicky nedaří. Zvlášť doma. Změní se to?

Já doufám, že jo. Jedná se o moje první derby, tak snad, že se série rozjede vítězně.

Tomáš Dvořák ve sportu velice známé jméno, jak se vám s ním žije?

Úplně normálně. Nemám s ním žádný problém (usměje se). Množná proto, že můj jmenovec s aktivní kariérou už dávno skončil. Nestalo se mi, že by si mě někdo pletl se slavným desetibojařem.

Jste odchovanec Havlíčkova Brodu stejně jako Patrik Poulíček, z Chotěboře je Tomáš Zohorna. Proč jste se v Pardubicích objevil až v sedmadvaceti?

Já jsem už v dorosteneckém věku odešel do Karlových Varů, které tehdy hrály ruskou MHL, tedy Mládežnickou hokejovou ligu. Byla to jedna z nejlepších juniorských soutěží v Evropě. Neskutečně mě posunula. Dodatečně jsem rád, že jsem dostal takovou nabídku. Sice jsem to měl daleko od domova, ovšem ty roky na západě Čech byly krásné.

Z Karlových Varů následoval přestup do Sparty a pět sezon v dresu s velkým S. Taková věrnost není moc obvyklá. Jste konzervativní typ?

Ano. Jsem rád, že mi takto vychází. Ve Varech i na Spartě jsem byl pět let. Nejsem typ člověka, který pořád mění prostředí. Ale po těch pěti letech asi podvědomě vyhledávám změnu. Tak jsem ji udělal a teď jsem v Dynamu.

Raději víno než pivo

Co vás přivedlo do Pardubic a věděl jste dopředu, že budou mít nabušený kádr?

Hlavně klubové cíle. Kvalita týmu je na vysoké úrovni. Ve Spartě to bylo podobné. Před podpisem smlouvy jsem byl seznámen s plány pardubického vedení i s tím, jakou dostanu roli. To mě v rozhodování pomohlo.

Se Spartou jste už získal bronz, v loňské sezoně stříbro. Chcete pokračovat výše?

Kdo by nechtěl. Zatím mi titul chybí. Bylo by hezké dosáhnout ho tady v Pardubicích.

Co reprezentace, není na čase se v ní natrvalo utábořit?

To není otázka na mě. Když by pozvánka přišla, tak pojedu rád. Záleží však na někom jiném. Uvidíme, jestli přijde.

Pardubický hokej slaví 100 let. Jak znáte jeho historii?

Kór, když patříte k nejlepším obráncům extraligy. V hodnocení plus minus máte kladnou sedmičku. To je hodně vysoké číslo, souhlasíte?

U nás obránců se to hodně sleduje. Jsem rád, že týmu pomáhám i v ofenzivě. Jsem na ledě u našich vstřelených gólů, což se do této statistiky promítá.

Indexu Radegast obránců dokonce vévodíte. Jste komplexní se střelou i hrou tělem?

Vypadá to, že jo. Do indexu se počítají hity, zblokované střely a ty plusové body. Je to ale výsledek kolektivní práce na ledě i pozice, kterou v týmu mám.

Ápropos cena je asi od pivovaru, jak vám chutná tato pivo a konkrétně tato značka?

Já moc pivař nejsem (směje se). Takže ho moc nepiju a raději si dám víno.

Dědek: Jen blázen by nechtěl ke sto letům titul. Udělat ho, tak jsme nesmrtelní

Národnímu a často vylučovanému týmu by se hodila i vaše čistá hra. Za dvanáct kol jste šel za katr pouze dvakrát. Čtyři minuty na beka to je výborné vysvědčení. Co vy na to?

Je to dané tím, že nám moc nejde hrát v oslabení, tak se snažíme hrát v pěti. Ale ono celkově v týmu máme nemáme moc vylučovaných. Snažíme se hrát čistě a nefaulovat.

V jedné lajně hrajete s Janem Košťálkem. Jak vám spolupráce vyhovuje a jak jste si rozdělili úlohy?

S Honzou už jsem hrál několik sezon na Spartě. Víme, co od sebe můžeme čekat. Velmi rychle jsme si na sebe zvykli. Zatím se nám spolu daří. Role máme jasně určené. Honza je pomalu čtvrtý útočník (úsměv), takže hodně pomáhá klukům dopředu. Na druhou stranu, když se náhodou vydám na výlet já, tak on ví, že musí zůstat vzadu.

Paradoxně jste ale dal více gólů než on, nedobíráte si ho?

Ne to ne. Honza hraje přesilovky a má dost nahrávek. On ty góly začne dávat a nějaké ty body posbírá.