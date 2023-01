Branky: 15. Urban (Kaut, Hruška), 28. Urban – 27. Kverka (Kofroň, Vrhel), 32. Kofroň (Kverka, Rohan), 40. Hauser (Kofroň), 60. Kofroň (Kverka, Rohan). Rozhodčí: Petružálek, Jechoutek – Maštalíř, Roupec. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 506. Pardubice B: Klouček – Bukač, Zdráhal, Nedbal, Hanousek, Chabada, Drtina, Kaštánek – Rohlík, Rákos, P. Machač – Matys, Hruška, Svoboda – Rouha, Kaut, Urban – Kaplan, M. Machač, Lichtag.

Svěřenci trenéra Baďoučka si v polovině úvodního dějství vyzkoušeli oslabení, které ale pečlivě ubránili. Sokolov vzápětí šel také do čtyř a Dynamo využilo tuhle příležitost, když Kautovu střelu dorážel Urban.

Baník na vyrovnání čekal, do sedmadvacáté minuty, kdy Kloučka prostřelil Kverka. Domácím vrátil vzápětí vedení podruhé v zápase Urban, jenže střelecké představení domácích hokejistů pro tentokrát skončilo a Sokolov si „uloupil“ zápas pouze pro sebe.

Hosté překlopili vedení na svou stranu ještě v průběhu druhé třetiny a výhru Baníku korunoval v závěru Kofroň.

Václav Baďouček (HC Dynamo Pardubice): „Mrzí mě, že jsme nedokázali navázat na dobré výkony z posledních utkání. Do zápasu jsme vstoupili špatně, prvních pět minut bylo bez pohybu, jako bychom tam nebyli. A v podobném duchu se odehrály první dvě třetiny, nabídli jsme soupeři tři góly zadarmo, to nebylo žádné, že by nás přehrál, ale naší nedůrazností jsme ty góly soupeři nabídli. Soupeř naše chyby potrestal a my jsme už bohužel ve třetí třetině nenašli recept na to, jak si vybojovat minimálně prodloužení. Bohužel jsme tak po nepovedeném výkonu prohráli.“