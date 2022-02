Českotřebovští Kohouti coby vítězové základní části v osmifinále nehráli a do „třebovského“ derby vletěli pořádně nažhavení. Za necelé dvě minuty vedli před více než pěti sty diváky 2:0! Úvod jako hrom, potom se sice Slovan trochu oklepal a snížil v přesilovce, ovšem ještě do konce první třetiny najelo utkání zpět do českotřebovských kolejí. Kohouti, v jejichž dresu se vytáhl Lubomír Korhoň (2 + 2) dominovali, devět gólů v síti soupeře se v tomto tradičně prestižním duelu určitě nečekalo. „Vyhráli jsme první zápas, což je důležité. Mohu být spokojen s produktivitou, nikoliv však se hrou dozadu. Příliš často jsme faulovali a měli hodně vyloučených, na tom musíme zapracovat,“ vyjádřil se na klubovém webu trenér Pavel Rohlík.

Druhá devítka úvodního čtvrtfinálového večera padla v Chocni a i tam jásali domácí příznivci. Na začátku sice ne, neboť jejich tým inkasoval první, ale potom vystupňoval obrátky, vývoj otočil, ve druhé části zasypal rivala šesti góly a nebylo co řešit.

Hokejisté Litomyšle nastoupili v Chrudimi méně než 48 hodin po strhujícím třetím osmifinále s Hlinskem a to se na jejich hře muselo projevit. Přesto se hrál hokej v dobrém tempu, rozhodovala především produktivita a ta byla o poznání lepší u domácího celku. Ten si postupně vytvořil třígólový náskok, hosté v poslední třetině ještě zabojovali a snížili, ale Chrudimští si dění na hrací ploše kontrolovali a vítězný vstup do série ještě pojistili.

Pouze v jediném čistě královéhradeckém souboji se radovali hosté, konkrétně hráči z Nového Města. Těm se povedlo vystoupení v Novém Bydžově, soupeře nepustili ani jednou do vedení, naopak sami odskočili na rozdíl tří gólů a doma budou moci rozhodnout o postupu.

V Poháru Vladimíra Martince se na poslední chvíli měnil herní model, neboť ze soutěže vystoupil Trutnov. Celky Náchoda a Jaroměře tak mají volný postup a ve čtvrtfinále zůstala čtveřice týmů. Hlinsko rychle setřáslo zklamání z pátečního vyřazení z „velkého“ play off v Litomyšli a jasně přehrálo Barony z Opočna. Polička obrátila duel v Lanškrouně, na tamním ledě se rozhodovalo v nájezdové loterii a v ní byli střelci Spartaku přesnější.

Play off, čtvrtfinále, 1. zápasy:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Slovan Moravská Třebová 9:2 (4:1, 1:0, 4:1). Branky: 1. Korhoň (Polodna), 2. Blažej (Semorád, Rozlílek), 16. Fúzik (Semorád, Rozlílek), 20. T. Prachař (Sedlák, Pavlovský), 27. Korhoň (Plášek, Schejbal), 47. Semorád (Fúzik, Rozlílek), 50. Plášek (Korhoň, Blažej), 54. T. Prachař (Korhoň, Daněk), 54. Pavlovský (Sedlák, Augustin) – 11. Fibrich, 56. Filip (Čikl, Dubovčí). Rozhodčí: Rulíček, Čížek – Landsmann, Voltner. Vyloučení: 8:8, navíc Cach (MT) 10 min. OT. Využití: 2:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 522. Stav série: 1:0.

HC Chrudim – HC Litomyšl 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Branky: 6. Plch (Polák, Pilař), 24. Novotný (Formánek, David Cvrček), 26. Kišš (Pejzl, Plch), 56. Štěpánek (Koreček, Novotný) – 46. Vomočil. Rozhodčí: Kis, Škorpil – Schaffer, Mikula. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 280. Stav série: 1:0.

HC Spartak Choceň – SK Třebechovice pod Orebem 9:3 (1:1, 6:1, 2:1). Branky: 17. P. Prachař (T. Půlpán, Knytl), 24. Krejza (Hemský), 33. Krejza (Hemský, Vlček), 34. Rudy (T. Půlpán, M. Půlpán), 35. P. Prachař (L. Pilař, Škvor), 38. L. Pilař (P. Prachař), 40. P. Prachař (Pazdera, Novák), 59. Procházka (T. Půlpán), 59. Adámek (M. Pilař) – 7. V. Šeda (Menyhárt, Plíhal), 22. Jušta (T. Drašnar, Pánek), 45. Menyhárt (Matouš, V. Šeda). Rozhodčí: Kratochvíl, Kolář – Kalus, Kopecký. Vyloučení: 5:5. Využití: 3:1. Diváci: 387. Stav série: 1:0.

Stadion Nový Bydžov – TJ Spartak Nové Město nad Metují 2:5 (0:1, 2:3, 0:1). Branky: 28. Březák (Chára, Bezděk), 39. Postolka (Němec) – 14. Pohl, 24. Černý (Hylena, Maršík), 29. Petr, 35. Hynek (Veselý), 49. Velinský (Veselý, Dufek). Rozhodčí: Veinfurter, Machač – Hofman, Řezníček. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 250. Stav série: 0:1.

Pohár Vladimíra Martince, čtvrtfinále, 1. zápasy:

TJ Orli Lanškroun – HC Spartak Polička 3:4 SN (2:0, 1:2, 0:1 – 0:0, 0:1). Branky: 8. Pejcha (Kužílek), 16. Janík, 37. Nastoupil (Kužílek) – 29. Štola (TS), 30. Elis (Kunstmüller), 50. Jindra (Malenovský), rozhodující nájezd Kunstmüller. Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Javůrek. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 95. Stav série: 0:1.

HC Hlinsko – HC Opočno 8:3 (3:0, 3:2, 2:1). Branky: 3. Bříza (P. Lenoch), 5. Bříza (Homola, Hron), 11. Homola (P. Lenoch, Bříza), 30. Bříza (Homola), 36. Hudec (Chvojka), 38. Homola (Hron), 44. Homola (Bříza), 48. Matýs (Hudec) – 24. Mlateček, 30. Mlateček (Burdych), 47. Bureš (Chaloupka, Žid). Rozhodčí: Vrba – Najman, Dalecký. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváci: 90. Stav série: 1:0.

Další program:

2. zápasy, středa 16. února:

Litomyšl – Chrudim (18:30)

Třebechovice – Choceň (18:30)

Nové Město – Nový Bydžov (18:30)

Moravská Třebová – Česká Třebová (19:00)

Opočno – Hlinsko (18:30)

Polička – Lanškroun (18:30)