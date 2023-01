Tahákem středečního pokračování nadstavbové skupiny A bezesporu bylo tradiční „třebovské derby“ Moravská versus Česká. V této sezoně se ve vzájemných duelech více daří Kohoutům a potvrdilo se to i tentokrát, svého velkého rivala zdolali i počtvrté. V kvalitním zápase hraném ve velmi dobré kulise byly rozdílové dvě trefy hostů při vlastním oslabení. Do vedení je takto poslal po výpadu od zadního mantinelu Ostřanský poté, co vystihl špatnou soupeřovu rozehrávku. Pojistku na 2:4 přidal také v početní nevýhodě po souhře s Augustinem Pavlovský.