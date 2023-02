První vydání tradiční okresní bitvy mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou dopadlo po vyrovnaném průběhu lépe pro druhý celek nadstavbové skupiny A a do soupeřovy arény tak vyjede přece jenom klidněji. Zato Slovan potřebuje zabrat, nechce-li se dostat do těžko řešitelného dvouzápasového manka.

Páteční postup = nedělní porážka. Odpočatější týmy otevřely čtvrtfinále vítězně

„Do prvního zápasu jsme vstupovali s tím, že chceme hrát zodpovědnou a poctivou hru, to se nám celých šedesát minut dařilo. V pátek jsme skončili velice těžkou osmifinálovou sérii, přesto odehráli výborné utkání. Měli jsme i spoustu šancí, které jsme ale bohužel nedokázali využít. Soupeř zkušeně potrestal několik hrubek, které jsme vytvořili, před kluky ale musím smeknout, že po sérii s Chocní dokázali předvést to, co předvedli. Jsme v této sérii určitě schopní něco uhrát,“ okomentoval pro klubový web úvodní měření sil moravskotřebovský trenér Kamil Přecechtěl. K optimismu ho může svádět skutečnost, že ve zmíněném osmifinále proti choceňskému Spartaku vyhrál jeho tým všechna tři domácí střetnutí a rivala z Litomyšle v této sezoně doma zdolal jak v základní části, tak v nadstavbě. Play off je však, jak se říká, jiná soutěž. „Byl to suprově odmakaný zápas. Od začátku jsme plnili pokyny trenéra a získali těžký první bod v sérii. Ve středu se budeme snažit vybojovat další,“ hlásí hrdina úvodního duelu Filip Vomočil, který byl u všech tří gólů svého mužstva.

Produktivní Švec spolurozhodl derby a Litomyšl je blizoučko k vyřazovací části

Kohouti ve středu zjistili dvě věci. Jednak, že se na jejich hře projevily únava po náročné sérii s Hlinskem a také absence důležitých hráčů možná ještě více, než sami čekali. A pak také skutečnost, že se proti nim postavil v podobě týmu z Jaroměře opravdu kvalitní soupeř, který má po hokejové stránce hodně co nabídnout. „Obavy se naplnily. Sestava se nám, zejména v útočné fázi, hodně rozpadla. Uvidíme, zda to ve středu bude lepší. V každém případě je jasné jedno. Hráči, kteří ve druhém utkání nastoupí, musí podat stoprocentní výkon,“ prohlásil manažer Kohoutů Vladimír Vaněk.

Středeční program KL – 2. zápasy čtvrtfinále play off – 18.00: Trutnov – Nový Bydžov (série: 0:1, rozhodčí: Veselý – Hofman, Šesták), 19.00: Moravská Třebová – Litomyšl (série: 0:1, Čížek, Vrba – Pošvář, Kalina), Jaroměř – Česká Třebová (série: 1:0, Figer, Pecha – Horák, Vodička), Chrudim – Nové Město nad Metují (série: 0:1, Škorpil – Švejda, Teplý).