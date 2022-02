Vítězové nadstavbové části z České Třebové svoje úvodní vystoupení ve vyřazovací části nakonec zvládli, ačkoli je to stálo mnohem více sil a nervů, než se po jednoznačném devítigólovém vítězství nad moravskotřebovským Slovanem v úvodním čtvrtfinále zdálo. Ve středu na ledě soupeře neskórovali a rozhodující zápas se proměnil v nervózní bitvu od první do poslední minuty, během níž Slovan dvakrát dotáhl těsné vedení Kohoutů a kterou rozsekl v 55. minutě Karel Plášek svojí druhou brankou v utkání, nadto vstřelenou při vlastním oslabení. Favorit číslo jedna tak zůstává ve hře.

V Novém Bydžově se sice ujali vedení hosté z Nového Města nad Metují, ale to byla jejich jediná radost. Od té chvíle dominovali hokejisté domácího Stadionu, byl z toho půltucet nastřílených gólů a obrat v sérii. Základem úspěchu Bydžovských byla pevná defenzíva, ve druhém a třetím utkání inkasovali dohromady jedinou branku.

Infarktový večer plný gólů a vyloučení byl k vidění v Chocni. V sérii Spartaku proti Třebechovicím hráli prim střelci. Za stavu 5:2 před polovinou hrací doby se zdálo, že domácí mašírují do semifinále plnou parou, ale během půl minuty to zase bylo jenom o branku. Ani skóre 6:4 nebylo pro Choceň uklidňující, soupeř se znovu přitáhl na kontakt a byl to nervák až do času 60:00. Domácí ho ustáli, při power play hostů navíc přidali sedmou trefu a krátce před páteční půl desátou večerní doplnili semifinálovou sestavu.

Poražené celky z Moravské Třebové, Nového Města nad Metují a Třebechovic pod Orebem doplnily ve středu vyřazenou Litomyšl a sezona pro ně skončila.

PLAY OFF, čtvrtfinále, 3. zápasy:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Slovan Moravská Třebová 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Branky: 15. Plášek (Polodna, Korhoň), 37. Augustin (T. Prachař, Pavlovský), 55. Plášek (Rozlílek) – 30. Cach (TS), 50. Langr (Fibrich). Rozhodčí: Rulíček, Čížek – Gregar, Kalina. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 611. Konečný stav série: 2:1.

HC Spartak Choceň – SK Třebechovice pod Orebem 7:5 (2:1, 4:2, 1:1). Branky: 14. P. Prachař (L. Pilař), 18. Vlček (Krejza), 21. P. Prachař (Knytl), 25. Lichtág (P. Prachař), 29. Hemský (Vlček), 33. T. Půlpán (L. Pilař), 60. Krejza (M. Šeda) – 1. Jušta (T. Drašnar), 24. Wolf, 30. Mlateček (Menyhárt), 31. T. Drašnar (Hanousek, Wolf), 49. Menyhárt (V. Šeda). Rozhodčí: Vepřovský, Kolář – P. Kopecký, J. Kopecký. Vyloučení: 12:8, navíc Mlateček (TŘE) OK. Využití: 2:1. Diváci: 443. Konečný stav série: 2:1.

Stadion Nový Bydžov – TJ Spartak Nové Město nad Metují 6:1 (0:1, 4:0, 2:0). Branky: 26. Eis (Kubišta), 27. Hlaváček (Černý), 33. Šuvara (Černý), 38. Nedbal (Pilný, Chára), 51. Nedbal (Kubišta, Chára), 60. Jebavý (Bezděk, Postolka) – 11. Velinský (Veselý, Petr). Rozhodčí: Lučan, Machač – Figer, Karlík. Vyloučení: 7:9, navíc Březina (NM) 5 min. + OK. Využití: 1:1. Diváci: 320. Konečný stav série: 2:1.

Program semifinále:

Česká Třebová – Nový Bydžov

Choceň – Chrudim

Hraje se od 20. února na tři vítězná utkání.