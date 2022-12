Branky a nahrávky: 4. Drtina (Rákos), 28. P. Machač (Zdráhal, Kadlec), 33. Kaplan (Belluš, M. Machač), 48. Lichtag – 8. Veselý (Jiránek, T. Jáchym). Rozhodčí: Petružálek, Čáp – Štěpánek, Dědek. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 237. Pardubice B: Klouček – Hanousek, Zdráhal, Nedbal, Oliva, Kubíček, Drtina – Lichtag, Kaut, Vildumetz – Matys, Rákos, Urban – Kadlec, P. Machač, Půhoný – Belluš, M. Machač, Kaplan.

Dynamo vstoupilo do zápasu aktivně a odměnou mu byla úvodní trefa Drtiny. Veselý ale záhy srovnal a do kabin se tak šlo za srovnaného stavu.

To ve druhé části už přebrali iniciativu čistě domácí a začali silně dominovat. Pardubice si vzaly vedení zpátky do svých rukou, když Machač se trefil osamocený do poloprázdné brány. Na něj návázal Kaplan, jeho střelu si srazil do vlastní brány Benda. Dynamo pokračovalo v koncentrovaném výkonu i ve třetí třetině a především díky pevné obraně došli pardubičtí hokejisté k vítězství. To korunoval v 48. minutě Lichtag.

David Havíř (asistent trenéra HC Dynamo Pardubice B): „Měli jsme výborný vstup do první třetiny. Kluci měli dobrý pohyb, drželi jsme se na kotouči, využívali jsme obránce na střelbu a taky z toho padla naše první branka. Potom jsme trochu zvolnili a museli jsme i zvýšit hlas. Od druhé třetiny podali kluci výborný výkon, dneska tahali jako jeden muž.“