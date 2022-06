„Všechno přišlo z ničeho nic. Já jsem ani nevěděl, že se tady takový projekt plánuje. Ze dne na den najednou projekt vyšel ven a potom jsem měl velký zájem, abych mohl být po deseti letech konečně doma. Těším se na to,“ říká Marek Drtina pro klubový web.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tak Drtina je jedním z pamětníků posledního titulu v sezoně 2012/2013. Poté prošel několika kluby v České republice. Namátkou působil v pražské Slavii či Prostějově. Cesty ho však zavedly i do zahraničí, kde hrál za francouzské Nice či slovenskou Skalici.

O své nové roli v "B" týmu Pardubic zatím ještě s nikým nemluvil, ale jedno jisté. A to, že se na své působení již těší.

„Jsem hlavně rád, že mohu být součástí takové organizace a že jsem se mohl vrátit domů, to je pro mě to hlavní. Chci vyhrávat, užívat si hokej a uvidí se, co bude dál,“ říká skromně pro web Dynama Pardubice pamětník první ligy v Chrudimi, kde si ji nyní zahraje ve dresu s "Déčkem" na prsou.

Marek Drtina se během svého titulového působení v Pardubicích potkal s několika hráči, kteří v současnosti působí v hlavním mužstvu, a to Lukášem Radilem, Janem Kolářem či Robertem Kousalem.

„Mně se hlavně uchovaly vzpomínky na play-off a že mi málem uřízli ucho. Byl jsem ještě mladý kluk a bylo super, že jsem mohl být součástí toho kolektivu a všeho okolo, strašně jsem si to tehdy užíval," vzpomíná pro klubový web Marek Drtina.