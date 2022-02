Desetkrát nula ku pěti

V áčku se nehrálo v sedmi případech, přičemž choceňský Spartak přišel bez boje k devíti bodům a tím ke druhé pozici v tabulce, neboť dvakrát proti němu nehrála Jaroměř a tuto středu bylo nakonec zrušeno i poslední plánované střetnutí proti Novému Bydžovu. A právě ten doplatil na komplikace s pozitivními testy na koronavirus nejvíce, neodehrál totiž tři svoje zápasy. Jenom hokejisté Litomyšle zvládli všech čtrnáct klání přímo na ledě, a to dokonce bez jediného odkladu, což je ve sportovních soutěžích v současné době docela unikátní věc.

Nesehraná utkání

Skupina A – kontumační výsledky: Choceň – Jaroměř 5:0 (5. kolo), Choceň – Nový Bydžov 5:0 (10. kolo), Nový Bydžov – Náchod 0:5 (11. kolo), Jaroměř – Choceň 0:5 (12. kolo), Nový Bydžov – Chrudim 0:5 (12. kolo), Choceň – Náchod 5:0 (14. kolo), Česká Třebová – Nové Město 5:0 (14. kolo).

Skupina B – kontumační výsledky: Lanškroun – Trutnov 5:0 (8. kolo), Opočno – Moravská Třebová 0:5 (10. kolo), Trutnov – Moravská Třebová 5:0 (14. kolo).

Ve skupině B byla situace přece jen o něco příznivější, ve středu se uskutečnily tři dohrávky, kontumovat se muselo pouze třikrát a hned trojlístek mužstev (Polička, Hlinsko a Třebechovice) dokázal odehrát kompletní program.

Celek zpod Orebu se na závěr nadstavby postaral o překvapení, když zvítězil v Moravské Třebové a převrátil tím dosavadní vývoj skupiny. Díky lepší vzájemné bilanci se posunul na první místo před svého soupeře. Další bodová shoda nastala mezi Chocní a Chrudimí resp. Novým Bydžovem a Novým Městem nad Metují, v těchto případech vykázaly lepší čísla ze vzájemných soubojů prvně jmenované týmy.

Na dvě vítězství

V neděli se na sedmi stadionech rozběhne očekávané play off. V osmifinále se fanoušci mohou těšit celkem na pět mezikrajských bitev, v rámci svého kraje se utkají Litomyšl s dlouholetým tradičním rivalem z Hlinska a Jaroměř s Třebechovicemi.

V klidu může úvodnímu vyřazovacímu kolu (byť slovo vyřazovací neplatí úplně doslova, poražení budou v sezoně pokračovat Pohárem Vladimíra Martince) přihlížet tým z České Třebové, který celou nadstavbu zvládl naprosto famózně. V tak silné konkurenci vyhráli svěřenci kouče Pavla Rohlíka za tři body dvanáct ze třinácti utkání, do kterých nastoupili, což je úctyhodný počin, který jasně napovídá, kde hledat největšího favorita play off. Tuhle nálepku Kohoutům nikdo neodpáře a teprve se ukáže, jak moc pro ně bude svazující.

Připomeňme, že osmifinále (i čtvrtfinále) play off se hraje na dva vítězné zápasy v režimu neděle – středa – pátek. Ukázat na předem zřejmého favorita lze v minimu sérii a můžeme se nadít nejednoho překvapení. Lze jenom doufat, že do jeho průběhu ďáblové zvaní pozitivní testy zasáhnou pokud možno co nejméně…

SKUPINA A, dohrávka:

HC Spartak Choceň – Stadion Nový Bydžov 5:0 (kont.).

Konečné pořadí:

1. Česká Třebová (40), 2. Choceň (26), 3. Chrudim (26), 4. Nový Bydžov (21), 5. Nové Město nad Metují (21), 6. Litomyšl (20), 7. Náchod (8), 8. Jaroměř (6).

SKUPINA B, dohrávky:

TJ Orli Lanškroun – HC Spartak Polička 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). Branky: 7. Macháček, 31. Křivohlávek – 40. Tobiáš (Jindra), 41. Boštík (Tobiáš, Jindra), 43. Tobiáš (Nečas), 59. Jindra. Rozhodčí: Veselý – Najman, Kalus. Vyloučení: 2:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 89.

HC Opočno – HC Trutnov 5:4 (2:2, 1:2, 2:0). Branky: 9. Bureš (Jakl, Hejduk), 16. Sajdl, 39. Bureš (Řehák), 51. Řehák (Komárek, Sajdl), 53. Sajdl (Chaloupka, Řehák) – 3. Smékal (Šimoníček), 5. Šimoníček (Smékal, Chytráček), 21. Smékal (Chytráček), 26. Višňák (Vacek, Jakub Tatar). Rozhodčí: Veinfurter – Figer, Roischel. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 85.

HC Moravská Třebová – SK Třebechovice pod Orebem 5:8 (1:4, 0:2, 4:2). Branky: 7. Langr (Filip), 46. Fibich (Marek, Langr), 51. Langr (Kudrna), 54. Kudrna, 58. Langr (Filip) – 1. Jušta (T. Drašnar), 3. Jušta (Wolf), 9. T. Drašnar (Wolf, Dittrich), 20. Mlateček (Beránek, Matouš), 23. Podzimek (Hanousek, Menyhárt), 26. Dittrich, 56. Beránek, 60. Jušta (T. Drašnar). Rozhodčí: Škorpil – Kopecký, Javůrek. Vyloučení: 7:5, navíc Faltus (MT) 10 min. OT. Využití: 2:3. Diváci: 215.

Konečné pořadí:

1. Třebechovice pod Orebem (25), 2. Moravská Třebová (25), 3. Hlinsko (23), 4. Lanškroun (18), 5. Polička (17), 6. Trutnov (14), 7. Opočno (4).

Osmifinále play off KL 2021/2022:

HC Spartak Choceň – HC Opočno

1. zápas 6. února v Chocni, 2. zápas 9. února v Opočně,

případný 3. zápas 11. února v Chocni

HC Chrudim – HC Trutnov

1. zápas 6. února v Chrudimi, 2. zápas 9. února v Trutnově,

případný 3. zápas 11. února v Chrudimi

Stadion Nový Bydžov – HC Spartak Polička

1. zápas 6. února v Novém Bydžově, 2. zápas 9. února v Poličce,

případný 3. zápas 11. února v Novém Bydžově

TJ Spartak Nové Město nad Metují – TJ Orli Lanškroun

1. zápas 6. února v Novém Městě, 2. zápas 9. února v Lanškrouně,

případný 3. zápas 11. února v Novém Městě

HC Litomyšl – HC Hlinsko

1. zápas 6. února v Litomyšli, 2. zápas 9. února v Hlinsku,

případný 3. zápas 11. února v Litomyšli

HC Náchod – HC Slovan Moravská Třebová

1. zápas 6. února v Náchodě, 2. zápas 9. února v Moravské Třebové,

případný 3. zápas 11. února v Náchodě

HC Jaroměř – SK Třebechovice pod Orebem

1. zápas 6. února v Jaroměři, 2. zápas 9. února v Třebechovicích,

případný 3. zápas 11. února v Jaroměři