Ne tedy úplně, puk byl však vystřídán míčkem a na umělé ploše řádili hokejbalisté. Hokej je ale hokej a ten ve sportovní nabídce města chyběl.

Což třetí lednový den roku 2020 přestane platit. Pravda, z pohledu Svitaváků to má malou „vadu na kráse“, neboť obnovení hokejového klubu se ještě nekoná (věřme však, že zatím), nicméně ostrý hokejový zápas se zde hrát bude.

Co pro to bylo nutno učinit? Především stadion zastřešit, což se vloni povedlo dotáhnout do konce a Svitavy mají k dispozici další kvalitní kryté sportoviště.

Za druhé potom zajistit vhodné a atraktivní utkání, což splňuje měření sil oblastní hokejové ligy, v němž poměří svoje síly regionální rivalové: HC Litomyšl B a IHC Rebels Polička.

Ti se postarají o slavnostní premiéru hokeje pod střechou v areálu Svitavského stadionu. Utkání bude zahájeno v pátek 3. ledna o půl sedmé večer, o předzápas se postarají od 16:15 mládežnické týmy z Chocně a Lanškrouna.

Protože od prosince běží i svitavská městská hokejová liga za účasti pěti týmů, tak snad není daleko doba, kdy se dočkáme jména Svitavy také v oficiálních mistrovských hokejových soutěžích.