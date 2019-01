Svitavsko /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Čtvrté regionální hokejové derby této sezony se odehrálo v litomyšlské režii. Domácí zřetelně přehráli konkurenty z Moravské Třebové a bodově se s nimi teď dorovnali na druhé pozici v nadstavbové skupině A. Jejich vítězství bylo zasloužené.

Stejně jako v předvánočním duelu byl zásadním faktorem pro výsledek nástup do utkání. Jenže zatímco v předchozím případě vyšel Moravskotřebovským, tak nyní opanoval úvodní minuty celek ze Smetanova rodiště.



Hosté totiž působili zpočátku hodně mdlým dojmem a důsledkem bylo, že po necelých čtrnácti minutách vedla Litomyšl 3:0. Potom přišel chvilkový nápor Slovanu, dva rychlé zásahy z holí Marka a Čikla znamenaly snížení na 3:2 a zdálo se, se se Třebová vrací do hry. A skutečně, při několika akcích sahala i po vyrovnání, před polovinou hrací doby však její nadšení zchladil pěknou střelou Vomočil. Ještě jednou se Slovan dostal do kontaktu zásluhou Janoška, ale domácí znovu odpověděli a snadné Pilavkovo zakončení vývoj střetnutí definitivně zlomilo.



Ve třetí třetině bylo znát, že litomyšlští hokejisté mají dění na ledové hrací ploše pod svojí kontrolou, tím spíše, že Pilavka krátce po zahájení hry šikovně tečoval kotouč mimo Galuškův dosah. Poslední gólové slovo si po spolupráci s Jankovským vzal Křesťan a zpečetil účet.



„Podali jsme skvělý týmový výkon, který podpořil i dobře chytající gólman Klička. Vyšla nám první třetina a měli jsme se díky tomu od čeho odrazit. Navíc jsme využívali šance lépe než v neděli v Chrudimi, přímočará hra nám přinesla úspěch,“ byl spokojen asistent trenéra HC Litomyšl Bohumil Jakubec.



Ve zbývajících zápasech sedmého nadstavbového dějství se k prvenství po základní části výrazně přiblížila Chrudim, které vydolovala tři body z vypjatého boje u Sázavy poznamenaného mimo jiné třemi vyloučeními do konce utkání. Střelecký den měli českotřebovští Kohouti, jejich palebné sestavě veleli autoři hattricku Hemský s Fúzikem a soupeř z Hlinska pouze počítal puky ve své síti.

NADSTAVBA 1 – 6, 7. kolo:

HC Litomyšl – HC Slovan Moravská Třebová 7:3 (3:2, 2:1, 2:0)

Branky: 3. Vomočil (Mečiar), 7. Skoumal (Pilavka), 14. Jakubec (Vomočil), 30. Vomočil (Holík, Pazdera), 36. Pilavka (Švec, Bláha), 42. Pilavka (Skoumal, Holík), 54. Křesťan (Jankovský, Mečiar) – 16. Marek (Langr, Faltus), 17. Čikl (Scheuter), 34. Janošek (Čikl, Pavlovský). Rozhodčí: Bernat – Jiruška, Kis. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:1. Diváci: 374.



Litomyšl: Klička – Pazdera, Bláha, Navrátil, Holík, Mečiar – Švec, Jankovský, Křesťan, Jakubec, Skoumal, Voříšek, Barkóci, Vomočil, Večeřa, Zahradník, Pilavka, Budina. Moravská Třebová: Turek (36. Galuška) – Holub, Janošek, Hradil, Muselík, Janků, Adolf – Pavlovský, Čikl, Scheuter, Faltus, Kobza, Marek, Langr, Řehulka.

Další výsledky:

Světlá nad Sázavou – Chrudim 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Branky: Blažek, Špatenka, Šíma – Jan Polák 2, Javůrek, Machač, Kišš. Rozhodčí: Prchal – Holeček, Zemánek. Vyloučení: 7:7, navíc Štros 5 min. + OK a Bradáč 10 min. OT – Kalous a Klement 5 min. + OK. Využití: 2:1. Diváci: 208.



Česká Třebová – Hlinsko 10:1 (5:1, 2:0, 3:0). Branky: Hemský 3, Fúzik 3, Poul 2, Prachař, Křečan – Fink. Rozhodčí: Kratochvíl – Kopecký, Čížek. Vyloučení: 6:10, navíc Dítě a Gregor (HL) 10 min. OT. Využití: 3:0. Diváci: 430.

Pořadí:

1. Chrudim (54), 2. Moravská Třebová (49), 3. Litomyšl (49), 4. Světlá nad Sázavou (46), 5. Česká Třebová (41), 6. Hlinsko (37).

Příští program:

Neděle 20. ledna, 17:00: Česká Třebová – Litomyšl, Moravská Třebová – Světlá nad Sázavou. 17:30: Hlinsko – Chrudim.