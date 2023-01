Branky: 28. A. Musil, 45. Štetka, 53. Hyka (L. Sedlák), 58. Sedlák. Rozhodčí: Hribik, Obadal - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4 322. HC Oceláři Třinec: Mazanec - Marinčni, Doudera, Jeřábek, Havránek, Roth, Čukste - Růžička, Voženílek, Svačina - Hudáček, Nestrašil, Daňo - Hrehorčák, Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Hrňa. HC Dynamo Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Bučko, Dvořák, Hrádek, Kolář, Koudelka - Hyka, Sedlák, Cienciala - Radil, Zohorna, Štetka - Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, A. Musil, Mandát.

Do brány Dynama se po jednozápasové pauze vrátil Roman Will a v úvodu utkání se rozhodně nenudil. Jako první se však do veliké šance dostali hosté. Třinec propadl ve středním pásmu, ale Cienciala se po následném úniku a blafáku dostal do pozice, ze které již nebyl nebezpečný. Za minutu už musel být ale pozorný i pardubický strážce tří tyčí, třineckého útočníka Romana však zneškodnil. Téměř poslední velkou šanci úvodního dějství si připsali opět Třinečtí. Růžička dostal před bránou nabídku ke skórování od Jeřábka, zkušený útočník ale puk minul. Divoký úvod vystřídal klid a zbytek třetiny již oba celky odehrály spíše ve středním pásmu za nerozhodného stavu.

Druhá část zápasu už byla výrazněji prošpikovaná šancemi a jedna z nich se dokonce uchytila. Naštěstí pro východočeské fanoušky to byla příležitost Pardubic. V osmadvacáté minutě se puku ujmul Adam Musil, který od pravého mantinelu nejprve vystřelil pouze do bránícího hráče, ale napodruhé již prostřelil celou obranu i domácího brankáře - 0:1.

Vyrovnat se snažili Chmielewski či Růžička, ale oba ve svých šancích selhali. V samotném závěru druhé třetiny mohlo přidat další branku Dynamo, ale Mazanec nejprve vychytal umístěnou střelu Pauloviče a následně i Koláře.

Úvod třetí třetiny zastihl Dynamo v ideálním rozpoložení. Svěřenci trenéra Rulíka se usídlili v obranném pásmu soupeře a po tlaku byli odměněni. Druhou trefu v dresu Dynama si bude moct do životopisu zapsat Pavol Štetka, který zachytil chybnou rozehrávku Hrehorčáka a úplně osamocený propálil Mazance - 0:2.

Domácí se ale nevzdávali, Romana Willa mohl zaskočit Hudáček z pohotové střely, ale jeho branku minul. Pardubice očividně neměly s Třincem slitování. Domácí hokejisté opět zachybovali ve vlastním obranném pásmu a byli potrestáni. Puk sebral Sedlák, který našel osamoceného parťáka Hyku, ten se nemýlil - 0:3. Poslední hřebík do rakve však zatloukl Sedlák. Ten tři minuty před závěrečným hvizdem ujel všem a procedil padajícího Mazance - 0:4.

Pardubičtí hokejisté díky cennému vítězství navýšili náskok na čele tabulky na rozdíl devíti bodů.