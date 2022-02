Chrudimští hokejisté začali v Litomyšli podle svých ideálních představ, vedoucí zásah dali po necelých dvou minutách. Domácí celek měl nejlepší pasáž ve druhé třetině, kdy využil dvou početních výhod a otočil skóre ve svůj prospěch. Ovšem ještě než odešli hráči podruhé do kabiny, povedlo se mladíkovi Hyklovi vyrovnat a jakmile se vrátili na ledovou hrací plochu, tak z první pořádné akce vrátil důrazný Koreček zblízka náskok na stranu hostů. A byl to gól s pečetí vítěznou a postupovou. Litomyšlští dřeli, jenže výborného gólmana Dominika Cvrčka se jim vícekrát překonat nepodařilo a a lze říci, že právě tento muž, který za 120 minut inkasovat pouze třikrát, byl klíčem k chrudimskému postupu.

Choceň nasázela v neděli Třebechovicím devět gólů, nyní pod Orebem však okusila něco ze své vlastní medicíny a ocitla se v úplně opačné roli. Na kluzišti se děly věci od samého začátku, v 6. minutě to bylo 3:0. Spartak následně zabral, dostal se na kontakt, za stavu 3:2 ale nevyužil přesilovku pět na tři. Naopak znovu inkasoval, domácí se dostali na koně a po jednoznačném výsledku si vynutili utkání číslo 3. „Přijeli jsme si zahrát hokej a ne zápas play off. To mě strašně mrzí, dostali jsme facku, soupeř nám nedá nic zadarmo. Musíme to hodit za hlavu a v pátek s čistou hlavou, s odhodláním a zodpovědným výkonem udělat sobě a našim fanouškům radost v podobě výhry. Bude to těžké, ale hráčům věřím, že jsme se ponaučili,“ uvedl na klubovém webu trenér Jaromír Jindřich.

I výhra fotbalovým skóre se počítá

Druhé „třebovské“ derby nabídlo oproti neděli kardinální gólový půst. Ne, že by se hrálo bez šancí, ale nade všemi kanonýry čněli gólmani Marek Peksa resp. Tomáš Vlk. Ti nulovali protihráče více než 54 minut, potom ale přece jen udeřilo, když Čiklův pas převzal najíždějící Langr a jeho zakončení nemělo chybu. V závěru to Kohouti ještě zkusili v power play, ale jejich snaha byla marná, Peksa svoji svatyni uzamkl na všechny západy a neotevřel. Suverén nadstavbové skupiny A tak bude muset o semifinále bojovat v nevyzpytatelném třetím duelu, kde je možné všechno.

Do třetice třetí čtvrtfinále přináší také královéhradecká bitva Nové Město – Nový Bydžov. Bydžovští ve středu odvedli soupeři od řeky Metuje nedělní porážku ze svého ledu i s úroky a nahlas ho vyzvali k rozhodujícímu utkání.

Semifinálové série začínají hned v neděli 20. února a ať se v pátek večer prokouše do dalších vyřazovacích bojů kdokoli, tak je jasné, že na každého čeká pořádný fyzický zápřah.

V Poháru Vladimíra Martince čekají na svoje rivaly přímo nasazení semifinalisté z Náchoda a Jaroměře. Zatím se dočkali jednoho, protože Polička si podruhé ve třech dnech poradila s lanškrounskými Orly a poněkud překvapivě jde po dvou zápasech dál. To druhá série se zadrhla, protože opočenští Baroni si v přestřelce poradili s Hlinskem. Rozhodovalo se v prodloužení, to po půlminutě ukončil vítěznou trefu domácí Hejduk a týmy se utkají ještě jednou.

Play off, čtvrtfinále, 2. zápasy:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Kohouti Česká Třebová 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Branka: 55. Langr (Čikl). Rozhodčí: Kolář, J. Veselý – Říha, Kalina. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 465. Stav série: 1:1.

HC Litomyšl – HC Chrudim 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). Branky: 22. Cink (Havlík, Stoklasa), 26. Skoumal – 2. Pilař (Kostka, Kišš), 37. Hykl, 42. Koreček (Kalous, Polák). Rozhodčí: Vrba, Čížek – Kopecký, Padevět. Vyloučení: 5:3. Využití: 2:0. Diváci: 517. Konečný stav série: 0:2.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Spartak Choceň 8:4 (3:1, 4:1, 1:2). Branky: 3. Wolf (Jušta, T. Drašnar), 4. Matouš (V. Šeda, Menyhárt), 6. Menyhárt (Matouš), 32. Beránek (Podzimek), 33. Jušta (Wolf), 35. Kostka (Mlateček, V. Šeda), 40. Jušta (Pánek), 51. Hanousek (Pánek, T. Drašnar) – 9. Hemský (Novák), 22. L. Pilař (Hemský), 56. Hemský (Krejza, M. Šeda), 60. Hemský (T. Půlpán). Rozhodčí: Figer, Machač – Karlík, Boček. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:1. Diváci: 210. Stav série: 1:1.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – Stadion Nový Bydžov 0:5 (0:3, 0:0, 0:2). Branky: 2. Němec (Jebavý), 11. Pilný (Kubišta, Eis), 13. Jebavý (Němec, Březák), 46. Kubišta (Eis, Chára), 60. Jebavý (Černý). Rozhodčí: Petr, T. Veselý – Hofman, Šesták. Vyloučení: 7:4, navíc Hynek (NM) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 350. Stav série: 1:1.

Pohár Vladimíra Martince, čtvrtfinále, 2. zápasy:

HC Spartak Polička – TJ Orli Lanškroun 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Branky: 3. Martinů (Kunstmüller), 26. Tobiáš (Poul), 59. Nečas (Prokopec) – 32. Nastoupil (Řehák, Pražák). Rozhodčí: Kratochvíl – Dalecký, Pošvář. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 141. Konečný stav série: 2:0.

HC Opočno – HC Hlinsko 7:6 PP (3:2, 2:4, 1:0 – 1:0). Branky: 1. Mlateček (Komárek, Řehák), 8. Koudelka (Daňo), 13. Mlateček (Burdych), 23. Hejduk (Komárek, Řehák), 38. Bureš, 46. Řehák (Franc, Komárek), 61. Hejduk – 3. Homola (Bříza), 5. Homola (Bříza), 33. Hron, 33. Chvojka (Hudec), 37. Brožek (Š. Lenoch), 40. Hamák (Hron, Bříza). Rozhodčí: Pecha – Horák, Vodička. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 95. Stav série: 1:1.

Další program:

3. zápasy, pátek 18. února:

Nový Bydžov – Nové Město (18:00)

Česká Třebová – Moravská Třebová (18:30)

Choceň – Třebechovice (19:00)

3. zápas, neděle 20. února:

Hlinsko – Opočno (17:30)