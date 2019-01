Pardubický kraj /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Předposlední kolo dlouhodobé části krajské ligy hokejistů rozhodlo o tom, který tým půjde do play off z nejvýhodnější pozice. Chrudim prokázala v dosavadním průběhu sezony nejvyrovnanější výkonnost a svoje zasloužené prvenství potvrdila výhrou v prodloužení s Moravskou Třebovou.

Z utkání HC Litomyšl vs. HC Hlinsko (2:6). | Foto: Petr Šilar

Byl to zápas, který se pro domácí nevyvíjel příznivě. Nabrali dvougólové manko, ale dokázali ho zlikvidovat. V prodloužení měl hostující Slovan několik tutovek na svých hokejkách, ale jen vyrobil z gólmana Chalupy hrdinu utkání. Dalším byl Dobiáš, jenž patnáct sekund před sirénou rozhodl, když mu sice zakončení nevyšlo tak, jak chtěl, kotouč se ale do branky i tak dostal.



Na druhou pozici se posunula Světlá, která v zajímavém střetnutí přehrála na domácím kluzišti českotřebovské Kohouty. Sklářům vyšla zejména první polovina duelu, hosté dotahovali marně.



Šedesát minut zmaru si prožili litomyšlští hokejisté, kteří v zápolení s Hlinskem inkasovali z prvního útoku a v dalším průběhu se z jejich pohledu pokazilo vše, co se pokazit mohlo. Naopak Hlinečtí se ukázali v dobrém světle, lépe se pohybovali a byli rovněž produktivní v zakončení.

NADSTAVBA 1 – 6, 9. kolo:

HC Chrudim – HC Slovan Moravská Třebová 3:2 PP (1:2, 1:0, 0:0 – 1:0)

Branky: 13. Dobiáš (Kišš, Machač), 36. O. Polák (Klement), 65. Dobiáš – 4. Langr (Faltus), 11. Kobza (Muselík, Faltus). Rozhodčí: Kratochvíl – Říha, Hájková. Vyloučení: 7:9, navíc Muselík (MT) 5 min. + OK. Využití: 2:0. Diváci: 158.



Chrudim: Chalupa – Pilař, Burkoň, Budinský, Javůrek, Machač, Kalous, Klement, Seidler – Dobiáš, Novotný, Haltuch, Novák, Karásek, Cvrček, Kubal, Kišš, Koreček, O. Polák, Formánek, Hykl. Moravská Třebová: Galuška – Holub, Hradil, Adolf, Maška, Muselík, Janošek – Pavlovský, Scheuter, Marek, Kobza, Faltus, Langr, Fibrich, Kavan.

HC Světlá nad Sázavou – HC Kohouti Česká Třebová 5:3 (2:1, 3:1, 0:1)

Branky: 7. Dolinský (Šíma), 12. O. Včela (P. Včela, Kubát), 21. Kubát (Blažek), 27. Štros (Špatenka, Kopecký), 36. Blažek (Bradáč, Doležal) – 3. Fúzik (Filip), 37. Král (Prachař, Krejza), 54. Fúzik (Filip, Hemský). Rozhodčí: Čížek – Přichystal, Pošvář. Vyloučení: 6:5, navíc Doležal (SV) 10 min. OT. Využití: 3:2. Diváků: 211.



Světlá nad Sázavou: Folvarský – Šíma, Bradáč, Kořínek, O. Včela, Svoboda, Fibikar, Vacek – Blažek, Jakub Doležal, Dolinský, P. Včela, Kohout, Kubát, Kopecký, Špatenka, Štros. Česká Třebová: Sajdl – Poul, Daněk, Jemelka, Král, Pražák, Šimončič – Křečan, Filip, Fúzik, Hemský, Prachař, Krejza, Pirkl, Schejbal, O. Dvořák, T. Dvořák.

HC Litomyšl – HC Hlinsko 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Branky: 26. Pilavka (Mečiar, Holík), 59. Pilavka (Pazdera) – 1. Pazourek (Plachý, Brázda), 30. Cejpek (Chvojka), 31. Homola (Dítě), 34. Homola, 36. Cejpek (Fink, Gregar), 55. Králíček (Brebera). Rozhodčí: Prchal – Kalus, Hrabal. Vyloučení: 4:2, navíc Holík (LIT) 10 min. OT + OK. Využití: 1:1. Diváci: 134.



Litomyšl: Klička (34. Kalousek) – Pazdera, Navrátil, Bláha, Holík, Šklíba, Mečiar, Starý – Křesťan, Jakubec, Voříšek, Skoumal, Barkóci, Zahradník, Vomočil, Pilavka, Budina. Hlinsko: Gregor – Beneš, Sobotka, Vácha, Fink, Brázda, Zídek – Dítě, Zdražil, Chvojka, Homola, Cejpek, Králíček, Hron, Brebera, Plachý, Pazourek, Havel.

Pořadí:

1. Chrudim (56), 2. Světlá nad Sázavou (52), 3. Moravská Třebová (50), 4. Litomyšl (49), 5. Česká Třebová (44), 6. Hlinsko (43).

Příští program:

Neděle 27. ledna, 17:00: Litomyšl – Světlá nad Sázavou, Hlinsko – Moravská Třebová, Česká Třebová – Chrudim.

NADSTAVBA 1 – 6, příští program:

Neděle 27. ledna, 17:00: Chotěboř – Lanškroun, Skuteč – Choceň.