Pardubický kraj /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Po dvou zápasech to reálně vypadalo, že všechny čtvrtfinálové série krajské hokejové ligy snad skončí v nejkratším možném čase.

Ani v jednom zápase série Choceň na rozjetou Chrudim recept nenašla. | Foto: Tomáš Straka

To by po mimořádně vyrovnané základní části bylo značným překvapením, ale tři týmy, které stály nad propadlištěm, pohromu odvrátily a vzkřísily svoje naděje. Známý je jediný semifinalista, roli favorita splnili vítězové dlouhodobé části.



Chrudimští hokejisté před rokem ve stejné pozici selhali, tentokrát si však dali větší pozor a choceňskému Spartaku nedali naději. Hladce jej přehráli ve všech třech utkáních, a to s celkovým skóre 19:2. Za 180 minut skórovala Choceň jen dvakrát, za těchto okolností nemohla na lepší výsledky ani pomýšlet. Také nedělní třetí duel se odehrál v chrudimské režii, po druhé části bylo o jeho osudu jasno.



Druhý „nasazený“ celek ze Světlé byl krůček od vyřazení, dvakrát totiž podlehl Chotěboři, když pokaždé měl utkání dobře rozehrané, ale koncovku nezvládl. S nožem na krku však Skláři třetí opakování stejného příběhu nepřipustili. Hosty mrzely dvě nevyužité přesilové hry pět na tři, to se v play off většinou neodpouští. Světlá odskočila v 52. minutě na rozdíl dvou gólů a závěr si v tomto případě pohlídala, spolehlivý brankář Folvarský uzamkl svoji svatyni na několik západů a když „do prázdné“ pojistil výsledek Kořínek, tak bylo nasnadě, že bitva o Vysočinu nekončí.

ČTVRTFINÁLE, 3. zápasy:

HC Chrudim – HC Spartak Choceň 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)