Pouze dvěma zápasy pokračovala v neděli krajská hokejová liga, protože prestižní „třebovské derby“ muselo být odloženo kvůli karanténním opatřením v domácím klubu. Obě však nabídla zajímavou podívanou.

Jako Fénix z popela

V Chocni to dlouho vypadalo na litomyšlský triumf. Hosté skvěle začali, po necelých osmi minutách hry zvyšoval Stoklasa jejich vedení na 4:0 a fanoušci obou týmu byli u vytržení. Jen jaksi z jiných důvodů… Domácí se potom sice částečně vzpamatovali, krátce před polovinou hrací doby to však bylo 2:7 a vypadalo to na nerušenou jízdu Litomyšle za třemi body. I když P. Prachař a Vlček ještě ve druhé periodě korigovali na 4:7, pořád se zdál náskok hostů naprosto dostatečný.

Jenže, jak se ukázalo, nebyl.

Choceňští se hnal s nadšením za dalšími góly a ony přišly. Byly tři a stačilo na ně všehovšudy sedmatřicet sekund!

52:08 Půlpán.

52:27 L. Pilař.

52:45 Půlpán.

Tak málo stačilo a bylo vyrovnáno. Hokej zkrátka umí být krásný a nevyzpytatelný i v krajské lize. Domácí téměř z beznaděje dotáhli utkání do prodloužení, protože ve zbytku hrací doby, byť tento úsek rozhodně nebyl pro slabé povahy, se skóre nezměnilo, hostům proteklo mezi prsty skoro jisté vítězství. Ale jenom skoro…

Navíc je v nastavené pětiminutovce „dorazil“ L. Pilař a choceňští příznivci, z nichž se někteří v polovině třetí třetiny možná hotovili k odchodu do svých domovů, zákonitě málem zbořili stadion.

Trenér neměl slov

„Všichni si užili bláznivý večer. Zápas nezačal vůbec dobře, hned v úvodu zápasu jsme zažili šok, když jsme z pěti střel na branku dostali čtyři góly,“ uvedl pro klubový web choceňský kormidelník Jaromír Jindřich. Podle jeho slov však jeho svěřenci ani v době, kdy se zápas vyvíjel krajně nepříznivě, neklesali na mysli. „Mezi druhou a třetí třetinou jsem kluky nabádal, že není nic ztraceno, že sice soupeř vede o tři branky, ale že máme na to bodovat. A to, co kluci předvedli ve třetí třetině, tak k tomu nemám slov. Za neskutečné podpory našeho kotle jsme dokázali zápas srovnat. Posledních pět minut se hrál totální hokej na obou stranách, kde kardiaci měli jistě velké problémy. V prodloužení jsme utkání otočili na naši stranu, za druhou půlku zápasu jsme si ten bod navíc zasloužili,“ dodal Jindřich.

„Je to pro nás ponaučení a motivace do tréninku a dalších zápasů proti kvalitním soupeřům,“ pouze kroutil hlavou trenér HC Litomyšl Jakub Bažant.

Ani střetnutí v Lanškrouně rozhodně nepostrádalo dramatický náboj, ani jeden z rivalů v jeho průběhu nevedl více než o branku a domácí živili naději na další bodový zisk. Trefu s puncem vítězství nicméně zaznamenal hlinecký Matýs, Orli měli naději na vyrovnání, ovšem v koncovce nevyužili dvojnásobnou přesilovku.

KL PARDUBICKA, 14. kolo:

HC Spartak Choceň – HC Litomyšl 8:7 PP (1:4, 3:3, 3:0 – 1:0). Branky: 12. Krejza (Půlpán), 21. Krejza (Martinec, Půlpán), 30. P. Prachař (Vlček, Novák), 36. Vlček (Krejza, Novák), 53. Půlpán (Šeda), 53. L. Pilař (Vlček, Škvor), 53. Půlpán (Martinec), 63. L. Pilař (Štefka, Vlček) – 3. Skoumal (Cink, Stoklasa), 5. Vomočil (Voříšek), 8. Jakubec (Bažant), 8. Stoklasa (Skoumal), 22. Vomočil (Voříšek, Bláha), 24. Jakubec (Vomočil), 27. Jakubec. Rozhodčí: Kis – Pošvář, Schaffer. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Diváci: 482.

TJ Orli Lanškroun – HC Hlinsko 3:4 (1:1, 1:1, 1:2). Branky: 18. Drlík (Faltus), 38. Řehák (Pražák), 43. Vogel (Šembera, Macháček) – 19. Brožek (Havel, Hron), 25. Homola (Beneš, Cejpek), 42. Zdražil (Chvojka, Beneš), 49. Matýs (Bříza, Chvojka). Rozhodčí: Čížek – Švejda, Voltner. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 110.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Slovan Moravská Třebová odloženo (26. listopadu).

Pořadí:

1. Chrudim (24), 2. Litomyšl (24), 3. Choceň (21), 4. Moravská Třebová (16), 5. Česká Třebová (15), 6. Hlinsko (14), 7. Polička (9), 8. Lanškroun (3).

Další program:

15. kolo, středa 17. listopadu, 17:00: Moravská Třebová – Choceň, Litomyšl – Chrudim. 17:30: Hlinsko – Česká Třebová.