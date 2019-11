Středeční večer bude v našem regionu patřit hokeji, pokračuje totiž krajská liga a oba zástupci Svitavska se představí na domácích kluzištích.

Na tahák kola se těší Litomyšl a aby také ne, zápolení s choceňským Spartakem mají dlouholetou tradici a příchuť derby. Co se týče aktuální fazóny, tak rozhodně v lepší pohodě vyjedou na ledovou hrací plochu choceňští hokejisté, vždyť vedou tabulku, jako jediní ze všech vyhráli devět zápasů za tři body a jejich fanoušci, v minulých sezonách tolik zkroušení, jsou v sedmém nebi. V Litomyšli zdaleka taková pohoda nepanuje, svěřenci Jana Svatoše střídají lepší výkony s horšími a nikdo dopředu netuší, co zrovna předvedou. Ovšem pozor, dokázali už zdolat Českou i Moravskou Třebovou v době, kdy byly tyto celky ve vedení v soutěži. Bude tedy Choceň třetí na řadě? Vyloučeno není nic, to si však musí vzpomenout, jaké výkony k tomu vedly. Hraje se od půl sedmé.