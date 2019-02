Pardubický kraj – Buď vyrovnání série, nebo „mečboly“ pro vítěze úvodních duelů. Čtvrtfinálové série krajské hokejové ligy mají před sebou druhé bitvy, v nichž se mění výhoda domácího prostředí.

O každý metr ledu sváděli boj litomyšlští (v bílém) a českotřebovští hokejisté. Hostující Kohouti byli produktivnější v zakončení, trestali hrubky soupeře a udělali první krok do semifinále. | Foto: Petr Šilar

I když, výhoda. Nedělní premiéra ukázala, že to nemusí mnoho znamenat, vždyť dvě mužstva dokázala uspět i na cizích kluzištích.



Z favorizovaných týmů se do velmi nepříjemné situace může dostat zejména Světlá, která ztratila v prvním měření sil s Chotěboří prakticky „vyhraný“ zápas a její soupeř rázem vycítil obrovskou příležitost. Tím spíše, že má před sebou souboj před vlastními fanoušky.



Nejvyšší návštěva se dá čekat v České Třebové, Kohouti zvítězili venku a nechtějí o získanou psychickou výhodu přijít. Vypjatý byl závěr čtvrtfinále v Moravské Třebové, kde Slovan obrátil utkání proti Hlinsku, které to nehodlá nechat jenom tak. A v Chocni zkusí Spartak čelit favoritovi z Chrudimi daleko účinnější než v neděli.

Středeční program

ČTVRTFINÁLE – 2. ZÁPASY:

Středa 6. února 18:30: HC Kohouti Česká Třebová – HC Litomyšl (rozhodčí: Bernat – Čížek, Kolář), HC Spartak Choceň – HC Chrudim (Veselý – Hrabal, Kalina), HC Hlinsko – HC Slovan Moravská Třebová (Kukeně – Přichystal, Pošvář), HC Chotěboř – HC Světlá nad Sázavou (Kratochvíl, Rulíček – Holeček, Plch).