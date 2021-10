HC Litomyšl – HC Spartak Choceň 4:3 (3:2, 1:0, 0:1). Branky: 1. Stoklasa (Havlík, Ostřanský), 7. Vomočil (Jakubec, Voříšek), 19. Vaňo (Havlík), 37. Havlík ( Bažant) – 3. Hemský (Půlpán, Vlček), 5. Martinec ( Hemský), 51. Martinec (Šeda, Hemský). Rozhodčí: Vrba – Švejda, Pilný. Vyloučení: 3:3, navíc Vomočil (LIT) 5 min. + OK. Využití: 0:1. Diváci: 310.

Domácí v ní nevyužili dvě přesilovky a tak v závěru udeřil soupeř, o dvě rozhodující trefy Kohoutů se postarali Pavlovský s Augustinem, tedy hráči, jež přes časem oblékali dres Slovanu. Další bitvu odvěkých rivalů vidělo publikum v Litomyšli a začátek zápasu byl hodně svižný, po necelých sedmi minutách to bylo 2:2. Domácí tým posléze odskočil na rozdíl dvou branek a Spartak stačil jen korigovat. Hosty mrzela promarněná pětiminutová početní výhoda. Hlinsko nastoupilo poprvé na vlastním ledě a poprvé v soutěže bodovalo, lanškrounské Orly přehrálo přesvědčivým stylem.

HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň. | Foto: Petr Šilar

