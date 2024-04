Nejprve základní část Pardubického kraje. Následně nadstavbová skupina pro nejlepší týmy z Pardubicka, Královéhradecka a Liberecka. A na závěr finálová část pro nejlepší čtyřku se samými zvučnými soupeři: Dynamo Pardubice, Bílí Tygři Liberec, Mountfield Hradce Králové. A všechny tři zmíněné fáze uplynulého ročníku ligy starších žáků B skončily triumfem mladých hokejistů HC Spartak Polička! Po závěrečném vítězství v Liberci se tak v jejich rukou po zásluze ocitl pohár určeným šampionům soutěže.

HC Spartak Polička. Nahoře: Pešinová, trenér M. Grubhoffer, Dvořáček, Šebela, trenér Soukal, N. Grubhoffer, Švejda, Dosoudil, trenér Mach. Uprostřed: Greň, Pešina, Šenk, Šimon, Charvát, Oblouk, Soukal, Bureš. Švanda. Dole: Mach, Mitáš. Chybí: Zecha. | Foto: Ronald Hansel

„Klukům za celou sezonu děkuji. Byla obohacující i pro mě jako pro trenéra z toho pohledu, jak tým pracoval, jak se snažil plnit to, co jsem po něm chtěl. Všechno se skvěle sešlo od letní přípravy, díky kontaktům rodičů jsme mohli sehrát skvělá přátelská utkání s Havlíčkovým Brodem nebo Kometou Brno. Odměnou pro hráče byla vítězství na dvou turnajích před sezonou a ve všech třech skupinách mistrovské soutěže,“ chválil svoje svěřence ročníku narození 2010 a 2011 trenér Miloš Grubhoffer ml.

Dynamo, Mountfield, Bílí Tygři? Nade všemi vyčnívají mladí hokejisté z Poličky

Starší žáci HC Spartak Polička.Zdroj: Ronald HanselMladí Spartakovci vletěli ve velkém stylu hned do základní krajské skupiny a s převahou splnili svůj cíl, který vzhledem k síle a složení družstva měli, tedy umístit se nejhůře do druhé příčky a postoupit do nadstavby. Úvodní část soutěže zvládli perfektně s bilancí třinácti výher a jedno porážky při skóre 249:31. V nadstavbové části se setkali s kluby, jaký jsou Liberec, Mladá Boleslav, či Hradec Králové, ovšem ani v takhle silné konkurenci nepolevili ve svých výkonech a znovu dominovali (dvanáct vítězství ze čtrnácti kol, brankový poměr 126:35. A závěrečná spanilá jízda finálovou skupinou o 1. - 4. místo byla třešničkou na poličském dortu (šest výher a skóre 39:14).

V čem vidí kouč Grubhoffer hlavní sílu svého úspěšného kolektivu? „Je to v první řadě pracovitost kluků, kterou v nich vypěstovali všichni trenéři, kteří je vedli od školičky bruslení. Trénují i nad rámec klubových tréninků sami, tudíž se zlepšují, zároveň se nebojí okřiknout sami sebe navzájem, pokud to někdo flákal. Za druhé bych zmínil obětavost. I přes některá zranění a nemoci se vždy snažili nastoupit do utkání a pomoci kamarádům,“ oceňuje Grubhoffer.

Za těchto předpokladů potom nebylo divu, že se poličští starší žáci prosadili v konkurenci soupeřů z význačných tuzemských hokejových značek. „Naši hráči pochopili, že bez dřiny to prostě nejde a že pokud tvrdě trénují, tak je možné se vyrovnat i velkým českým klubům a hokejistům v nich hrajícím. A mě pak z těchto klubů volají a chtěli by, aby u nich kluci z Poličky působili,“ pochlubil se trenér úspěšného žákovského týmu HC Spartak.

Složení týmu starších žáků: Anna Pešinová, Samuel Dvořáček, Jakub Šebela, Nicolas Grubhoffer, Filip Švejda, Adam Dousoudil, Tomáš Greň, Mikuláš Pešina, Adam Šenk, David Šimon, Matyáš Charvát, Marek Oblouk, Zdeněk Soukal, Michal Bureš, Jan Švanda, Šimon Mach, Sebastián Mitáš, Jaroslav Zecha. Trenéři: Miloš Grubhoffer ml., Zdeněk Soukal, Martin Mach.

Starší žáci HC Spartak Polička.Zdroj: Ronald Hansel