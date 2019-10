KRAJSKÝ HOKEJ: Byl to hokej jako řemen. „Třebovské“ derby nezklamalo – náboj, emoce, zápletky, 112 trestných minut, bezmála pět stovek diváků, prostě vrchol dosavadního průběhu krajské ligy.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Byli to českotřebovští Kohouti, kteří tahali za delší konec. Nejprve odskočili na 2:0, hostující Slovan dorovnal na 2:2, ale potom si slovo vzali opět domácí, ve 49. minutě zvyšoval Korhoň na 5:2 a to byl dostatečný náskok na to, aby si ho zkušený českotřebovský tým pohlídal, ačkoli Slovanisté pořád dřeli. Stihli však jenom korigovat.