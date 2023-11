/KRAJSKÝ HOKEJ/ Osmi zápasy pokračovala ve středu večer krajská hokejová liga Pardubického a Královéhradeckého kraje. Dopředu bylo jasné, že dojde ke střídání stráží na čele tabulky, neboť dosavadní lídr z Moravské Třebové si vybral volný los. A oba adepti příležitost využili, když Nová Paka jasně přehrála Dvůr Králové a Hlinsko si poradilo s Litomyšlí. Díky skóre se na první místo posunuli novopačtí Bruslaři, pořadí ale zkresluje nestejný počet odehraných utkání.

Sedmašedesát branek padlo v sedmi duelech desátého kola Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Nejvyšší návštěva (256 diváků) byla zvědava na utkání Lanškrouna s Českou Třebovou, nejvíce gólů bylo k vidění v souboji Hlinska s Litomyšlí (13).

Duel v Hlinsku měl velmi zajímavý průběh. Domácí Horses do ně parádně vstoupili, v nástupu do druhé třetiny zvyšoval Jílek svým třetím gólem jejich vedení na 5:1 a vypadalo to na jejich spanilou jízdu za třemi body. Omyl, soupeř z Litomyšle se nevzdal a zahájil stíhačku, která vyvrcholila ve 49. minutě Dostálovým vyrovnáním na 5:5. A začínalo se svým způsobem znovu… Utkání zlomil v čase 53:41 hlinecký Kišš v přesilové hře a v závěru byla ze zápasu především přehlídka vyloučení. Další početní výhodu zužitkoval T. Bříza a poslední trefa z hole Olivy padla pro změnu při oslabení.

Litomyšlští zvládli koncovku duelu, Orlicko-Třebovsko zaskočilo favorita z Brna

Na první příčku se po drtivém vítězství nad bývalým druholigovým rivalem ze Dvora Králové nad Labem posunuli Bruslaři z Nové Paky, jen o skóre za nimi nyní figurují hlinečtí hokejisté. Bodově se pak na Moravskou Třebovou dotáhl Spartak Nové Město nad Metují, který v okresním derby přehrál Náchod 5:3. Ale pozor, duel v normální hrací době už už směřoval k nerozhodnému výsledku, když domácí udeřili dvěma trefami v čase 59:17 a 59:58!

Českotřebovští Kohouti měli značné potíže s lanškrounskými Orly a zápolení, které v minulých sezonách mívalo jednoznačný průběh, se tentokrát změnilo v napínavou detektivku. Rozhodnutí padlo za nerozhodného stavu 2:2 teprve v 54. minutě z hokejky Rozlílka, ale o tři body se favorit strachoval do závěrečné sirény. Orly skvěle držel gólman Nimmerrichter, statistika mu napočítala sedmatřicet úspěšných zákroků.

Do elitní osmičky se posunuli chrudimští hokejisté, ale bylo to tedy vítězství s pořádně odřenýma ušima, neboť je na ledě Poličky zřejmě ukolébalo snadno získané čtyřbrankové vedení. A potom s překvapením sledovali, jak Spartak z jejich náskoku krok za krokem ukrajuje, až to po brance Střechy v čase 56:38 bylo najednou jenom o gól a o náboj do koncovky bylo postaráno. Hosté však hubenou výhru nakonec ustrážili.

Další Spartak, ten choceňský, se pod Orebem pokoušel napravit nedůstojný nedělní debakl z Nové Paky. A lze říci, že se mu to povedlo, neodjel totiž s prázdnou. Hosté třikrát v průběhu zápasu o branku vedli, Třebechovice pokaždé vyrovnaly a 60. minuta odhoukala za stavu 3:3. V prodloužení se prosadil Zahradník a druhý bod tím pádem brali domácí.

Nový Bydžov v atraktivním souboji otočil ve třetí třetině domácí bitvu s nevyzpytatelným Trutnovem a hokejisté Jaroměře odvrátili blamáž proti poslednímu Opočnu až pěti trefami v závěrečné třetině.

Říčka dvěma góly ze tří střel sundal masku netvora a vyměnil ji za první hvězdu

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 10. kolo:

HC Hlinsko – HC Litomyšl 8:5 (4:1, 1:3, 3:1). Branky: 1. A. Bříza (T. Bříza, Kraus), 9. Jílek (Zdražil, Hudec), 11. Jílek (Zdražil, Hudec), 16. Kišš (Machač, Oliva), 22. Jílek (Hudec, Fink), 54. Kišš (Oliva, Nepokoj), 59. T. Bříza (Beneš, Nepokoj), 60. Oliva (Machač) – 7. Bláha (Voříšek, A. Půlpán), 25. Jakubec (Bažant, Horáček), 29. A. Půlpán (Voříšek), 32. Jakubec (A. Půlpán, Bláha), 49. Dostál (Edl). Rozhodčí: Škorpil – Dalecký, Javůrek. Vyloučení: 8:10. Využití: 4:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 168

TJ Orli Lanškroun – HC Kohouti Česká Třebová 2:3 (1:0, 0:0, 1:3). Branky: 11. Krč, 50. Šembera (Krč) – 46. Fúzik, 49. Pavlovský (T. Prachař, Ostřanský), 54. Rozlílek (Martinec). Rozhodčí: Kolář – Matějka, Kopecký. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 256.

HC Spartak Polička – HC Chrudim 3:4 (0:2, 1:2, 2:0). Branky: 40. Krajíček (Havlík), 43. Havlík (Krajíček), 57. Střecha (Kunstmüller, Havlík) – 13. Linhart (Brožek, Novák), 15. Novák (Matýs), 27. Kostka (Langr, Cvrček), 30. Kostka (Cvrček, Langr). Rozhodčí: J. Veselý – Najman, Kalus. Vyloučení: 1:1, navíc Urban (CHR) 5 min. + OK. Využití: 0:1. Diváci: 108.

BK Nová Paka – HC Dvůr Králové nad Labem 8:1 (2:1, 4:0, 2:0). Branky: 4. Foerster (Nevyhoštěný), 20. Hnik (Dvořák, Suvorov), 26. Dvořák (Malík, Hnik), 26. Kotyza (Nevyhoštěný, Krinwald), 29. Nevyhoštěný (Foerster, Brokeš), 31. Vrba (Nezbeda, Trejbal), 43. Dvořák (Suvorov, Hnik), 54. Brokeš – 7. Hynek (Veselý). Rozhodčí: Veinfurter – Rezek, Řezníček. Vyloučení: 9:5. Využití: 1:0. Diváci: 211.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Náchod 5:3 (1:0, 2:2, 2:1). Branky: 16. Řezníček (Černý, Velinský), 27. Bucek (Velinský, Černý), 36. Matějček (Šťastný, Novotný), 60. Řezníček (Černý, Bucek), 60. Šťastný – 23. Kocián (Matouš, Maršík), 37. Vondřejc (Řezníček, Červíček), 44. Pelda (Škoda). Rozhodčí: T. Veselý – Pluháček, Vodička. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 180.

Stadion Nový Bydžov – HC Trutnov 7:4 (3:2, 0:2, 4:0). Branky: 2. Pilný, 6. Láska, 13. Hlaváček (Procházka), 42. Postolka (Bezděk, Chára), 43. Kloz (Láska), 45. Postolka (Kloz, Heligr), 52. Matějíček (Procházka, Hlaváček) – 10. Šimoníček (Luštinec, Vácha), 12. Rada (Švadlák, Luštinec), 30. Mach (Smékal, Vácha), 40. Šimoníček (Vácha). Rozhodčí: Petr – Boček, Bednář. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 150.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Spartak Choceň 4:3 PP (1:1, 2:2, 0:0 – 1:0). Branky: 15. Zahradník (Mlateček, Bartoň), 36. Menyhárt (Kostka), 37. J. Drašnar (Javůrek, Jušta), 64. Zahradník (Bartoň, Beránek) – 3. Novák (Polák, P. Prachař), 24. Kalous (M. Pilař), 37. Kalous (Lichtág). Rozhodčí: Kratochvíl – Plodek, Roischel. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 102.

HC Jaroměř – HC Opočno 6:1 (1:0, 0:1, 5:0). Branky: 16. Teuber (Kocián), 46. Mach (Souček), 51. Souček, 53. Teuber (Záliš, Souček), 54. Kašpar (Teuber), 55. Kocián (Kašpar, Bujňák) – 40. Zelený (Čtvrtečka). Rozhodčí: Pecha – Horák, Karlík. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 97.

HC Slovan Moravská Třebová volný termín.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického krajeZdroj: denik.cz

Program 11. kola:

Pátek 3. listopadu, 18.30: Trutnov – Náchod. Neděle 5. listopadu, 17.00: Nový Bydžov – Moravská Třebová, Česká Třebová – Nové Město nad Metují, Třebechovice pod Orebem – Hlinsko, Litomyšl – Jaroměř, Polička – Lanškroun, 17.30: Choceň – Dvůr Králové nad Labem, 18.00: Chrudim – Nová Paka. Volno má Opočno.