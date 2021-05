Pracujete s kovy? „Nejvhodnější je vybírat pracovní desku z kovu nebo z tvrdého masivu s voděodolnou úpravou,“ doporučuje Zlatko Slebodník, odborník z oddělení nářadí a železářství v projektových marketech Hornbach. Při práci je důležité mít nastavenou správnou výšku stolu, ta by měla být taková, abyste při vrtání nebo broušení v lokti svírali pravý úhel. Výhodou je, že budete mít po ruce nářadí, protože takový pracovní stůl mívá šuplíky z lisovaných plechových profilů a vestavnou skříňku. Vhodné však je zároveň dokoupit závěsné skříně, pojízdný kabinet, panely pro přehledné uspořádání nářadí, poličky a všechny potřebné držáky i háčky pro zavěšení nářadí.

Ponk se neobejde bez svěráku, do něho budete upínat obrobky. Při nákupu budete vybírat podle šířky čelisti, některé jsou vybaveny otočnou, případně vyklápěcí podložkou, která vám může pomoci při pilování nebo vrtání. Jestli jste si oblíbili voňavou truhlařinu, stane se vaší společnicí hoblice. Podpěrné kozy, které bývají součástí příslušenství, zároveň využijete třeba jako podstavce při lakování vámi vyrobených poliček.

Není vrtačka jako vrtačka

Každý kutil ocení základní sestavu v podobě vrtačky, akumulátorového šroubováku, brusky a pily. Silná ruční příklepová vrtačka, nejlépe s dvourychlostní převodovkou, se hodí na vrtání do kovu i kamene, míchání nebo jako pohon různých nástavců. Posloužit mohou i další vrtačky, například sloupová je nejlepší na vrtání stejných otvorů, velkých průměrů a k vykružování. Zámečnická bez příklepu je vhodná pro přesné vrtání. Na rychlé vrtání i šroubování je ideální aku šroubovací se dvěma akumulátory pro rychlejší práci. Ruční i stojanovou vrtačku využijete i v truhlářské dílně, jen je třeba rozlišovat mezi vrtáky určenými pro vrtání do dřeva a vrtáky do kovových materiálů. Na utahování větších šroubů a vrutů se hodí rázový šroubovák.

Dalšími pomocníky jsou brusky, pily a frézy. Úhlová bruska se využívá na rozbrušování kovů, plastů, svárů a dřeva. K obroušení dřeva, kovů, obkladaček nebo skla poslouží zase pásová bruska. Kov nejlépe opracuje také pásová pila, která se používá i tam, kde by rozbrušovačka teplotou řezu nevhodně ovlivnila materiál. Na delší přímé řezy dřeva, zkracování nebo drážkování se bude hodit ruční kotoučová pila nebo její přesnější varianta, kterou je stolní kotoučová pila neboli mafl či kocour. Osvědčí se všude tam, kde potřebujete přesný řez, ať už jde o položení dřevěné podlahy, nebo zahradní domek na nářadí.

Pilou ocaskou lze zase řezat i stavební dřevo, větve v zahradě a dokonce i tvárnice pro suché zdění. Ke zkrácení přesných přířezů při obkládání palubkami a lištování je skvělá kapovací a pokosová pila. Při vyřezávání rovných i oblých tvarů přijde ke slovu pila přímočará, lidově nazývaná kmitačka.

Z ručního nářadí se správná dílna neobejde bez základních věcí, jakými jsou například kladivo, různé kleště, sady šroubováků (křížové i ploché), klíčů včetně imbusů, proto přijde vhod i celá sada nářadí. Zapomenout byste neměli na pilník, při jeho nákupu volte jeho hrubost podle materiálu, který s ním budete opracovávat. Uplatnění ve vašem kutilském doupěti najdou kombinované kleště, štípací kleště, nastavitelné kleště, které jsou známé jako sikovky, hasáky a kladiva. Na opracování materiálů jsou ideální brusné papíry, plátna, kameny, lešticí pasty, řezné a brusné kotouče pro různé typy brusek.

Zdatným pomocníkem bývá také svářečka, horkovzdušná elektrická pistole a na rychlé a pevné lepení dřeva, papíru a plastů také lepicí pistole. Pro pájení, například tištěných spojů, se vám bude hodit elektrická páječka, plynová páječka zase jako moderní náhrada benzinové letovací lampy. Do šuplete si uložte svinovací a skládací metry, úhloměry, měrky, vodováhy a nože na papír, koberce nebo lepenku, které budete brzo potřebovat. Než se vydáte do specializovaného obchodu s nářadím, měli byste mít jasno, co od nářadí či přístroje očekáváte. Dejte si pozor na podezřele levné nabídky především sad nástrojů, jejímž výsledkem může být výrobek z nekvalitního materiálu.