Tušil jste, že zápas skončí českým postupem?

Upřímně jsem věřil, že bychom mohli postoupit, ale..

Ano?

Jen když se všechno sejde. A to se stalo. Přiznám se, že jsem takový výkon nečekal. Byla výborně zvolená taktika, vysoko jsme napadali, nenechali jsme Nizozemce hrát. Naši byli na zápas trenéry skvěle připraveni.

Kouč Jaroslav Šilhavý udělal tři změny v sestavě. Trefil se, že?

Jasně, všechno vyšlo. I tohle. Pavel Kadeřábek sice dlouho nehrál, navíc nastoupil v obraně vlevo, přesto podal velmi dobrý výkon. Navíc se dostal do vyložené šance, mohl rozhodnout. Tonda Barák, další vynikající výkon. Říkal jsem už dříve, že by měl dostat šanci, protože je kreativní. V ofenzivě mužstvo hodně zklidnil. Petr Ševčík byl na začátku trochu překvapený, že dostal přednost před Janktem, ale také to prospělo.

Měli by dostat příležitost i ve čtvrtfinále proti Dánsku?

Myslím, že ano a myslím, že budeme pokračovat ve stejné sestavě.

Brankář Tomáš Vaclík předvedl klíčový zákrok. Drží tým?

Na začátku měl jeden trošku horší moment, kdy špatně vyběhl, ale nic z toho nebylo. Jeho zákrok, o kterém se mluví, zlomil zápas. Podržel nás fantasticky, protože bychom výsledek těžko otáčeli. Vaclík chytá neskutečně na to, že ve Španělsku byl náhradník. Myslím, že získá nějaké hodně zajímavé angažmá.

Po Vaclíkově pomoci přišla červená karta pro soupeře. Byla oprávněná?

Když to ukázali zpomaleně, tak to bylo jasné. Patrik Schick by šel sám na bránu. Už ho nikdo nemohl doběhnout.

Občas přesilovka nevyjde. Proč to bylo jiné?

Protože jsme na ně vlítli. Nenechali jsme je vůbec hrát, od té doby existovalo jen jedno mužstvo. A první gól je zlomil úplně, pak už jsme dominovali.

Vstřelil ho Tomáš Holeš. To ani nepřekvapí…

Dává góly ve velkých zápasech. Jeho poslední rok, to je pohádka. Ve středu hřiště byl bezchybný, přidal gól a asistenci. Klobouk dolů.

Dříve hrál krajního obránce, nyní ve středu zálohy. Překvapuje vás to?

Musím říct, že hodně, měl jsem ho vyloženě za hráče, co jezdí po lajně. A on teď předvádí takové výkony.

Ve formě je rovněž Patrik Schick, že?

Vypadá to, že si jede pro korunu krále střelců. Je neuvěřitelné, jak je produktivní, prakticky každou šanci promění. Je na něj spolehnutí.

Ve čtvrtfinále hrají Češi s Dánskem. Je to dobrý los?

Naráží na sebe dvě největší překvapení Eura, navíc týmy s podobným stylem. Dánové se rozjíždějí, jsou semknutí i kvůli tomu, jak zkolaboval v prvním utkání Christian Eriksen. Hrají pro něj.

Není škoda, že se hraje v Baku?

To je průšvih.