Mistrovská sezona v amatérských soutěžích byla ukončena k 8. dubnu, což ve Svitavách znamenalo konec pro dvě družstva dospělých, oba divizní dorostenecké týmy a veškeré další mládežnické celky, na kterých si v klubu tradičně zakládají a věnují jim značnou pozornost.

Přesto předseda klubu PAVEL ČÍŽEK s rozhodnutím vedení fotbalové asociace souhlasí. „Z mého pohledu je to správné rozhodnutí. Sice vidíme, jak se přísná opatření proti pandemii koronaviru postupně uvolňují, ale dokončovat vlastně celou polovinu sezony někdy od června by byl holý nesmysl. Měl jsem trochu strach, aby to takhle nedopadlo,“ říká Čížek. „Vkládání zápasů na všední dny je a nadále by byl problém. Hrajeme amatérské soutěže, hráči i členové realizačních týmů chodí do práce a zabývají se svými povinnostmi, což nyní nebude zcela jednoduché,“ přináší šéf svitavského fotbalu jasný argument pro stopnutí této sezony.

Že z toho nikdo ve svitavském fotbale nemá radost, o tom nemusí být řeči. „Samozřejmě se nás dění významně dotklo, a to ve všech kategoriích. Všichni dávali v zimním období mnoho úsilí do tréninku a přípravy na jarní sezonu a teď najednou nic. Žádné zápasy, žádné společné tréninky. Je navíc jasné, že situace ovlivní také ekonomickou situaci našeho klubu. Všechno bude nutné vyhodnotit do doby přihlášek družstev do nových soutěží. Snahou vedení klubu bude zachovat všechny soutěže našich družstev tak, jak fungovaly. Tedy jak u týmů dospělých, tak u mládeže,“ zdůraznil Čížek.

„V této nucené odstávce chodu klubu jsem vypozoroval pro mě velmi zajímavou věc. Jak hráčům, tak členům realizačních týmů a všem, co se zajímají o svitavský sport, chybí fotbal, setkávání se, emoce při zápasech a vše, co k tomuto sportu patří,“ všiml si Pavel Čížek. „V této situaci, která je pro společnost tak složitá, nyní může každý přemýšlet o tom, co nám vlastně fotbal přináší. Je nutné si vážit každého tréninku, každého utkání, společného působení v kolektivu s lidmi, se kterými se vyhrává i prohrává. Protože tohle všechno nemusí být zaběhnutou samozřejmostí a ze dne na den se může kdykoliv změnit,“ dodal ke své úvaze.

Jak je výbor svitavského fotbalu v kontaktu se svými „podřízenými“ u jednotlivých družstev? „S našimi trenéry komunikujeme a informujeme se navzájem o různých potřebách. Trenéři zase komunikují se svými svěřenci po vlastní linii. Aktivity družstev se nesnažíme přímo organizovat, protože sledujeme, že aktivitou hýří sami hráči i trenéři na sociálních sítích, kdy svým spoluhráčům a svěřencům ordinují práci na fyzické kondici a fotbalovém umu, aby nezakrněli. Člověk je totiž od přírody líný a lenost na něho sedne velmi rychle, ovšem zbavit se jí, to potom bývá hodně těžké a bolí. Což vidím sám na sobě…,“ pousmál se Pavel Čížek s poděkováním všem hráčům a trenérům za jejich aktivní přístup v nelehkých časech.

Samozřejmě, že svitavští fotbalisté, a nejenom oni, netrpělivě vyhlížejí, kdy jim zmírněná vládní opatření umožní vrátit se do kabiny a na hřiště. Nezdá se, že by to bylo rychle, nezbývá než věřit v příznivý vývoj. „Vnímám, že netrpělivost a touha začít s běžným fungováním klubu a sportovními aktivitami družstev je opravdu velká. Ale musíme vydržet. Pokud se opatření uvolní, tak chceme co nejdříve obnovit činnost v zaběhnutých kolejích tréninků jednotlivých týmů jako za normálního stavu. Určitě bude také snaha se domluvit na nějakých přátelských zápasech, které alespoň částečně nahradí herní výpadek neuskutečněných mistráků,“ dodal předseda fotbalového klubu TJ Svitavy.