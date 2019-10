Splnili ji relativně s přehledem, a to především zásluhou střeleckého apetitu Radka Mandlíka, který se pod výsledek podepsal hattrickem. Hosté „kousali“ i v deseti po vyloučení M. Adámka za „záchrannou brzdu“, ale domácí si dění na hřišti kontrolovali až do zdárného konce.

Na horké půdě v Zámrsku se představila svitavská rezerva a utkání měla rozehrané tak, jak se to na tomto hřišti povede málokomu. Místo potřebného zisku však hosté odcházeli do kabin rozčarováni. Vždyť ještě čtvrt hodiny před koncem vedli 3:1, ovšem potom se na jejich bedra snesla pohroma: 75., 89., 90. + 3., tři obdržené branky v řadě a prázdné ruce. „Do 75. minuty jsme sahali po bodech. Podařilo se nám totiž výborně vyřešit dva rychlé protiútoky a úspěšně, byť někdy i se štěstím, bránit rohové kopy soupeře. Přečkali jsme také, kulantně řečeno, přísný pokutový kop. Úplný závěr komentovat nebudu. Někteří aktéři by se měli jít podívat do šatny na ty devatenáctileté kluky. Opět opakuji, že nechápu funkci delegáta,“ vyjádřil se roztrpčený svitavský trenér Milan Janko.

8. KOLO:

Dolní Újezd – Tuněchody 5:2 (3:1)

Branky: 10., 32. a 58. Mandlík, 45. P. Frank, 90. Drahoš – 19. J. Adámek, 68. Geguš (PK). Rozhodčí: Pinkava. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (53. M. Adámek). Diváci: 150. Dolní Újezd: Janecký – P. Čejka, M. Vomáčka, P. Frank, Rejman (75. D. Frank), Frňka (64. Jireček), Drahoš, Klusoň, Mokrejš (75. Dvořák), Mandlík (87. Váně), Štarman.

Zámrsk – Svitavy B 4:3 (1:1)

Branky: 18., 75. a 89. Jiráský, 90. + 3. Peterka – 23. Marvan, 46. J. Jukl, 74. P. Juřík. Rozhodčí: Ujec. ŽK: 1:2. Diváci: 90. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Vacek, Škranc, A. Novák (64. Škeřík), Marvan, Komínek, Bednár, Ryšavý, J. Jukl, P. Juřík.

Další výsledky:

Vysoké Mýto B – Žamberk 2:0 (1:0). Branky: Podmajerský, Richter. Načešice – Přelouč 4:1 (1:1). Branky: F. Jirásek, D. Jirásek, Ilko, Dobrovolný – Novák. Proseč – Libišany 2:2 (0:0), pen. 3:4. Branky: Mareš, Klíma – Machala, Jelínek. FC Jiskra 2008 – Ústí nad Orlicí B 5:0 (3:0). Branky: Matoulek 2, Šmolík, Vyšohlíd, Dvorský. Rosice nad Labem – Tatenice 0:2 (0:1). Branky: D. Tareš, Kristek.

Pořadí:

1. Libišany (22), 2. Proseč (19), 3. Vysoké Mýto B (18), 4. Zámrsk (15), 5. Ústí nad Orlicí B (15), 6. Načešice (13), 7. Přelouč (12), 8. Žamberk (11), 9. Rosice nad Labem (11), 10. Tatenice (11), 11. FC Jiskra 2008 (8), 12. Dolní Újezd (7), 13. Svitavy B (6), 14. Tuněchody (0).