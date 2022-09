11. září 2002: Svitavy – Slavia Praha.Zdroj: archiv/SK Slavia Praha

Slávisty z lavičky vedl kouč Miroslav Beránek a Pavel Kuka se o postup Pražanů zasloužil hattrickem. Mnozí z diváků, kteří tehdy byli v hledišti, si však určitě spíše vzpomenou na vedoucí branku domácích z kopačky Radka Ehrenbergera, po které outsider necelých deset minut vedl.

Svitavy si střet s atraktivním soupeřem vysloužily postupem z předchozích kol přes Předměřice nad Labem a Chrudim. V mistrovské soutěži se jim však v ročníku 2002/2003 od začátku vůbec nedařilo, čerstvě byly v tomto období přeřazeny z moravské do české divizní skupiny a v ní na její kvalitu tvrdě narazily. Devět měsíců po legendární pohárové bitvě sestoupily z posledního místa po dlouhých letech do krajského přeboru.

A co se tenkrát na svitavském pažitu odehrálo? Takhle o tom informoval Deník, tehdy ještě Noviny Svitavska.