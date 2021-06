„Byli jsme pod obrovským tlakem, tak jsme rádi, že vše dopadlo,“ říká v rozhovoru Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Řada vydařených zápasů a konečné sedmé místo. Co jste hráčům A-týmu řekli po povedené sezoně?

Já jsem jim řekl, že pro mě je čest a radost s nimi spolupracovat. Vážím si toho, jací jsou. Zaprvé to vychází z party, jakou máme. Zadruhé, jak jsme se prezentovali na hřišti. Řekl jsem jim, že si vážím nejen výsledků a umístění, ale i toho, jakou kombinační hru jsme celou sezonu předváděli. Za tu dobu jsme prakticky nezaznamenali žádnou krizi.

Tato slova jste si schovával až na poslední utkání s Jabloncem?

Řekl jsem jim to dřív, už po zápase v Českých Budějovicích. Když jsem tam seděl na tribuně, tak jsem si v prvním poločase říkal, že tam hrajeme snad nejlepší fotbal v sezoně. Byl to celkem koncert, že jsem nevěděl, jestli hraje Bayern Mnichov nebo PSG (usmívá se). Zápas jsme bohužel nezvládli, protože jsme nevstřelili góly, ale jinak to byl fantastický fotbal. Poděkoval jsem jim tedy i po prohraném utkání.

S ostatními členy vedení klubu jste si museli užívat i další zápasy, že?

Někdy od druhého kola to tak mohlo být. Při prvním utkání v Jablonci jsme byli v očekávání, protože jsme vsadili na druholigovou partu, která postup vykopala. Byl jsem trochu netrpělivý, jak dopadneme v konfrontaci s Jabloncem. Tušil jsem, že soupeř bude v lize patřit na špici. Byl jsem zvědavý, jestli to zvládneme. Když jsem pak jel domů, tak jsem věděl, že kvalitu máme a jsme konkurenceschopní. I pan Pelta za mnou přišel a říkal, že jsme měli více gólových příležitostí. Bylo to o tom, že Jablonec má zkušenější tým a tu branku dal. Přesto jsem věřil, že ligu můžeme hrát.

Cítíte to tak, že úspěšná sezona byla položena na pevných základech, které budujete dlouhodobě?

Bavili jsme se o tom, že máme dobrou partu hráčů, ale vždy to začíná nahoře. Za jeden provaz spolu táhneme i my akcionáři, jsme kamarádi. Tam to všechno začíná. Není to tak, že se vždy na všem shodneme, ale každý půlrok chceme klub někam posouvat a investujeme do něj, i když to třeba veřejnost nevidí. Vždy se vybírá nejprve realizační tým, aby byl kvalitní. To se nám povedlo. Mým úkolem spolu s realizačním týmem pak je to, abychom v podobném duchu postavili kvalitní tým a vybudovali chemii v kabině.

Kdy jste vlastně začali věřit tomu, že jako nováčka se vás boj o záchranu nejvyšší soutěže týkat nebude?

Když jsme v prosinci vyhráli v Karviné, tak jsme si dali vánoční dárek. Věděli jsme, že jsme na tom dobře, ale že ještě nemáme vyhráno. Takovou tečkou pak bylo v únoru vítězství v Teplicích, kde jsme si mohli říct, že si to užijeme bez stresu a budeme se připravovat na další sezonu. Karviná byla zlomová, pak jsme si to dotáhli v Teplicích.

Mluvili jsme o tom, že prvoligový tým nemusel řešit větší krizi. Měli jste vy jako vedení v sezoně nějaký krizový moment, třeba ve spojitosti se stadionem?

My jsme byli pod tlakem celý rok, ale vždy jsme to dusili v sobě a řešili mezi sebou. Jedna věc byla, abychom sezonu zvládli sportovně. Zadruhé, aby se opět asi popáté prohlasovala na radě města a zastupitelstvu rekonstrukce Letního stadionu. A když to dopadlo, tak bylo potřeba, aby licenční manažer FAČR uznal, že stavba do konce sezony byla zahájena. To se dá říct různými způsoby. Bojovali jsme tak na třech frontách, což trvalo celou sezonu. Byli jsme pod obrovským tlakem, tak jsme rádi, že vše dopadlo.

To znamená i pokračování ve vršovickém Ďolíčku?

Byl problém i v Praze, aby se mohla podepsat právě další nájemní smlouva v Ďolíčku. To taky nebylo jednoduché a vůbec ne automatické. Na pražském zastupitelstvu to chtěli projednávat až v květnu, ale my jsme věděli, že licenci můžeme dostat nejdéle koncem dubna. Řešili jsme i variantu B a měli předjednanou Příbram, abychom vůbec dostali nějakou licenci. Nakonec to na zastupitelstvu projednali v dubnu, dopadlo to dobře, ale byl to pro nás opravdu celoroční boj.

Na Letním stadionu v Pardubicích už se začalo pracovat a opravdu se něco děje…

Ještě se nestaví, ale dělají se demoliční práce. A to sedm dnů v týdnu. Jsem v kontaktu se stavební firmou, která je zatím v časovém předstihu. Uvidíme, snad je nic zásadního nepřekvapí. Kolaudace je naplánována na leden 2023. V Praze máme s Bohemkou podepsaný nájemní vztah na dvě sezony, ale všichni věříme, že jaro za dva roky budeme hrát doma. Naším cílem je, abychom první ligu přivedli do Pardubic.

V současné době finišujete se složením hráčského kádru pro příští sezonu. Potvrzeny už byly některé odchody. Bylo jasné, že si Plzeň stáhne z hostování záložníka Michala Hlavatého?

S Plzní jsem jednal, přímo s panem Šádkem. Říkal mi, že si Míšu stáhnou a počítají s ním do týmu. Míša Hlavatý se tak vrací do Plzně. Byl to příběh, který mám rád. On pomohl nám, my jsme zase pomohli jemu. Pravděpodobně se zase někam posune.

Odchází i Ewerton, o jehož pokračování v Pardubicích jste jednali?

U Ewertona jsme měli předjednanou výměnu, protože Mladá Boleslav má zájem o Láďu Mužíka. Tři neděle před koncem sezony si to trenér Jarolím rozmyslel, proto se Ewerton vrací do Mladé Boleslavi. A dalším odchodem pak je Michal Surzyn, který by měl v červenci přestoupit do Jablonce.

U Surzyna vás to překvapilo, když jste se s ním v zimě dohodli na smlouvě?

Mě to moc nepřekvapilo, protože jeho agent chtěl mít výstupní klauzuli ve smlouvě. Jinak by nám ji nepodepsali. V zimě jsme oznámili Olomouci, agentovi i hráčovi, že v létě budeme uplatňovat opci. S Michalem a jeho agentem jsme v ten moment řešili tříletý kontrakt. S ním souhlasil za podmínky, že na letní přestupové okno chce mít výstupní klauzuli. Na to jsme museli přistoupit, i když v té době už se o Michala zajímal pan Pelta z Jablonce. Věděli jsme, že to je padesát na padesát. Kdybychom s tím jako klub nesouhlasili, tak by smlouvu ani nepodepsali. Výstupní klauzule byla domluvená jen na toto přestupové okno.

V Pardubicích ještě hostovali Jiří Sláma a Lukáš Pfeifer. Jak to bude s nimi?

Olomouc, odkud je Jirka Sláma, má nový realizační tým. Pánové Jílek se Saňákem si stahují všechny hráče na přípravu, a to i z druhé ligy. Chtějí se na všechny hráče podívat. Jsme domluvení, že nám v průběhu přípravy dají informaci, jestli s Jirkou Slámou počítají. My jsme na prvním místě, komu ho nabídnou. Lukáš Pfeifer zahájí letní přípravu u nás. Jsem domluvený s Plzní, že se zatím hostování automaticky neprodlužuje. Chceme ještě vyzkoušet i další hráče, potom se rozhodneme.

Vrátí se někdo opačným směrem – z hostování zpět do Pardubic? V Chrudimi hráli Ladislav Mužík nebo Pavel Sokol…

Láďa Mužík měl výstupní klauzuli ve smlouvě a pravděpodobně přestoupí do Mladé Boleslavi. Pavel Sokol k nám přichází na zkoušku na letní přípravu.

Vy už jste v průběhu jara testovali některé nové fotbalisty. Budou pokračovat?

Brazilec Ramos Junior už u nás podepsal tříletý kontrakt. Počítáme s ním a jsme rádi, že je tady. S Janem Halászem řeším přestup do Pardubic. Vidíme v něm perspektivu, proto bychom ho tady chtěli udržet. Pak samozřejmě řešíme další doplnění týmu. Měli by přijít mladí reprezentanti ze Slavie Praha a z Baníku Ostrava. Je to na dobré cestě, že by tady mohli být na začátek přípravy.

Opět sázíte na vyzkoušenou cestu, která se vám v minulosti již vyplatila?

Chceme pracovat s mladými a hladovými hráči, kteří to nejdou do Pardubic dohrát, ale chtějí někam povyskočit. A budou pracovat, aby se uplatnili v první lize.