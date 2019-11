Bitvy Poličky s Chemcomexem bývají tradičně tím nejlepším, co liga nabízí, a duel v rámci druhého turnaje této sezony napsal další zajímavou kapitolu vzájemných měření sil. „Taktiku jsme přizpůsobili sestavě, jakou jsme měli k dispozici, hráli více zezadu, než je obvyklé, protože vysunuté napadání bychom fyzicky nedali. Tím pádem byl soupeř aktivnější a více na míči, my se snažili hrozit z brejků, což se nám dařilo. Možná, že díky tomu jsme čistých gólovek měli i více. Dvakrát jsme vyrovnali a zdálo se, že remízu vybojujeme, v samotném závěru po vcelku nevinné akci jsme ale inkasovali, když se balon snad třikrát všelijak odrážel kolem naší branky, než skončil v síti. Škoda, ale utkání jinak mělo slušnou úroveň a s naším výkonem jsem spokojen,“ uvedl trenér František Švec.

Na Novabrik se štěstíčko usmálo proti Kladnu, což byl duel mající velmi podobný herní obrázek. I tady všechno směřovalo k dělbě bodů, když se do posledního útoku vydal Kovář, z ostrého úhlu to zkusil a ejhle, jeho střela se ujala. I přičiněním gólmana, který si míč nohou srazil za svoje záda. „Tentokrát jsme měli kliku my. Bylo to šťastné vítězství a ještě větší radost mi udělalo, jak jsme se prezentovali herně,“ sdělil kouč Švec.

Šakalové nastoupili v Praze kednomu utkání (vysvětlení v rámečku) a proti silné Spartě se vytáhli velmi poctivou a kvalitní hrou, za kterou by si možná nějaký ten bodík zasloužili. Nehraje se však na zásluhy, nýbrž na body, a ty brali Pražané. Všechny tři góly padly během úvodních osmi minut, potom gólmani neprodyšně zamkli svoje svatyně a skóre se více nezměnilo. Šakalové dělali možné i nemožné pro vyrovnání, soupeř se bál o výsledek až do poslední sekundy, ale udržel ho.

CELOSTÁTNÍ LIGA – 2. turnaj:

VPS Novabrik Polička – Chemcomex Praha 2:3 (1:1). Branky: 12. a 38. Navrátil – 31. a 40. Šnídl, 4. Klimt. VPS Novabrik Polička – FK Adria Kladno 2:1 (1:0). Branky: 20. a 40. Kovář – 24. Hochman. Šakalí hněv FK Slovan Moravská Třebová – Bombarďáci Větřní nehráno (hosté nenastoupili kvůli pozdnímu příjezdu). Šakalí hněv FK Slovan Moravská Třebová – AC Sparta Praha 1:2 (1:2). Branky: 8. Matocha – 2. Nedvěd, 6. Bellada.

Další výsledky: Jilemnice – Kladno 3:5 a Chemcomex Praha 0:2, Zlín – Větřní 4:2 a AC Sparta Praha 3:2.

Polička: Kubica – T. Švec, Mužík, F. Švec, Navrátil, Kovář, Vondra, Jílek.

Moravská Třebová: Vykydal – Vogl, Lasovský, R. Matocha, Závitkovský, M. Matocha, Pazdera, Langer, Fialka.

Vyjádření Šakalů k neodehranému duelu

Smutná událost zasáhla do futsalového života. Sebevrah zastavil vlak, ve kterém cestovali Šakalové do Prahy. Spoj kvůli tragické okolnosti nabral zpoždění, které zapříčinilo, že do Radotína jsme přijeli s dvacetiminutovým zpožděním. S předstihem jsme informovali všechny zainteresované a prosili je o shovívavost. Výsledkem je kontumace a administrativní prohra, protože vedení soupeře z Větřní se rozhodlo zabít i ducha fair play, využilo možnost snadno získat body a odmítlo na nás byť jedinou minutu čekat. Takové jednání se neslučuje se základními principy úcty k lidskému životu a je pro nás obtížné v něm jakkoli fungovat.