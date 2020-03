Ještě předtím, než vláda projednala další opatření a vyhlásila nouzový stav ve snaze zamezit šíření koronavirové nákazy, rozhodl Výkonný výbor Pardubického krajského fotbalového svazu o zrušení víkendových zápasů v jím řízených soutěží. Je pravděpodobné, že to nebude poslední víkend bez fotbalu.

Co říkáte na plošné zrušení víkendového kola v krajském přeboru?

Michal Blaschke, předseda Výkonného výboru PKFS: „Situace byla taková, že některé kluby se nás ptaly, co budeme dělat, když do zápasu z obavy před nákazou nenastoupí, jestli budeme výsledky kontumovat. Jiné kluby požadovaly odložení alespoň prvních dvou kol, případně upozorňovaly, že nemají způsobilé hrací plochy. Takže jsme udělali jednotné rozhodnutí, nečekali na poslední chvíli a utkání odložili plošně. Teď budeme čekat, jak se situace vyvine, a podle toho budeme reagovat.“

Tomáš Mrázek, sekretář SK Pardubičky: „Nejdříve v úterý jsme měli velmi dlouhou a živou debatu na téma sto diváků na akci. Bylo těžké zvolit variantu, v jakém stylu víkendová utkání odehrajeme. Po dvouhodinovém rozhodování jsme určili, že sobotní utkání dorostu by se odehrálo a do 100 lidí by byl umožněn vstup komukoliv. Nedělní utkání mužů by se ale hrálo bez diváků a brána stadionu by byla uzamčená. Z pohledu člena vedení je situace samozřejmě komplikovaná. Hledání náhradních termínu již v tak nabitém ročníku není jednoduché. U mužů to problém není, tam jsme schopni odehrát zápas prakticky kdykoliv, protože variant je více. U dorostenců je to ale již poměrně složitý úkol. Pokud to budu brát jakožto běžný občan, pak s plošným zrušením zápasů zcela souhlasím. Zdraví by mělo být přednější než jakákoliv soutěž či zápas. Navíc i mě osobně by nebavilo hrát zápasy a bojovat o body před nikým. Diváci jsou to, proč hrajeme fotbal a je úplně jedno, jestli jich na stadionu 10 tisíc, nebo 200… Když to vezmu vše dohromady: Pokud odklad zaručí zamezení šíření nemoci, hrajme klidně ještě první týden v červenci.“

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: „Rozhodnutí PKFS respektuji a schvaluji. V tuto chvíli se jeví jako nejlepší možné. V současné situaci jsou věci, které jsou důležitější a mají jednoznačně přednost před fotbalem. Otázkou zůstává, jaký bude další vývoj a jaká opatření přijme naše vláda. Já osobně doufám, že se soutěž dohraje, ale budeme pracovat i s variantou ukončení celé sezony, což je krajní řešení, ale může nastat. My se s týmem budeme připravovat v domácích podmínkách, bude-li to možné, a budeme sledovat vývoj. Pokud by mělo dojít k ukončení soutěže, tak bychom jistě našli řešení, abychom zápasy nějakým možným způsobem nahradili, ale zůstává otázkou jaká nová omezení přijdou, dokdy budou platná a podobně. V tuto chvíli pracujeme s tím co víme. Nicméně opakuji, zdraví má jednoznačně přednost. Fotbal se dříve nebo později znovu rozběhne.“

Aleš Horčička, skalní příznivec SK Holice: „Na sobotní zápas s Chocní jsem se pochopitelně chystal. Pak jsem se dozvěděl, že se bude hrát bez diváků. Vzal jsem to jako fakt, který nejde ovlivnit. Ale líto mi to bylo. Usoudil jsem, že se budu dívat přes TV.com, popřípadě sledovat zápas on-line na sázkových serverech. Čekat, jak to dopadne a pátrat po výsledku až po skončení zápasu, to bych nevydržel (směje se). KFS ale zrušil víkendový krajský přebor celkově, ono také hrát bez diváků je vážně podivné. Zatím ještě nějaký náhradní volný termín je, tak je dobré, aby u toho fanoušci byli. Otázkou však je, jak to bude dlouho trvat, protože na této výkonnostní úrovni se moc v průběhu pracovního týdne hrát nedá. Nicméně přiznám se, že jsem zrušení víkendového kola nečekal.“

Lukáš Hořínek, rozhodčí soutěží PKFS: „Toto rozhodnutí vnímám v první řadě jako preventivní opatření. Sice mě jako fotbalistu a rozhodčího mrzí, že se o víkendu nepojede na utkání, ale naprosto rozumím tomu, že nikdo nechce být zodpovědný za to, aby se koronavirus případně šířil v soutěžích, které řídí. I na OFS Svitavy jsme raději zrušili seminář rozhodčích, nechtěli jsme riskovat.“