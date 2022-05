Domov pro turnaj jednoho z krajských kol poskytl klub, který je na azylu sám závislý. Takže ví, jaké to je být bez zápasové střechy nad hlavou.

„Jsme rádi, že nám sportovní organizace FK Pardubice zapůjčila areál. I přesto, že před turnajem vydatně pršelo celou noc, byla hrací plocha po většinu dne ve velmi dobrém stavu,“ pochvaloval si Tomáš Doubrava, manažer inzerce Deníku.

Původní záměr odehrát Zaměstnaneckou ligu na hlavním hřišti padl.

„Hřiště jsme měli silně podmáčené. Vzhledem k tomu, že ještě neskončil soutěžní ročník pro naše béčko, rozhodli jsme se jej šetřit,“ vysvětlil Radek Klier, PR manažer FK Pardubice.

Zaměstnanci pod sportovní maskou

Vodovody a kanalizace táhl za vítězstvím bývalý druholigový hráč Pardubic, v současnosti hrající krajský přebor za Vysokou nad Labem, Filip Jarosz. Spolu s ním nastupoval v dresu VAKu i jeho spoluhráč z Vysoké nad Labem i Pardubic, Tomáš Prorok.



Czech Blades se rvali v semifinále jako lvi, ale na vítězství to nestačilo. Jejich tahouny byli hráči Jaroměřic Jan Gecl a Petr Vacula (I. B třída).



eBRÁNA se sice do semifinálových bojů neprobojovala, ale vše mohlo být jinak. Těsně před turnajem se jim zranil Ivo Svoboda, který je znám všem fotbalovým fanouškům ze svého působení v SK Slavia Praha či Českých Budějovicích. V dresu eBRÁNY se ale představila jiná kapacita, Filip Pecháček. S Erapackem Chrudim vyhrál čtyři tituly a nastoupil do 146 zápasů nejvyšší futsalové soutěže.



Správa a údržba silnic Pardubického kraje se mohla spolehnout na své dvě opory, a to Rostislava Šprince a Martina Haška. První jmenovaný byl kapitánem svých kolegů a ve fotbale ho můžete znát ze hřišť I. B třídy, kde nastupuje v dresu TJ Přelovic. Jeho kolega, Martin Hašek, je kapitánem fotbalistů Litomyšle a brázdí trávníky v krajském přeboru.



Hráči z Westrock Svitav bojovali o postup do semifinále do posledních minut. Tahounem týmu byl Pavel Štencl, který nastupoval za svitavský klub do svých šestatřiceti let a dokonce si stihl zahrát i divizní soutěž pod trenérem Martinem Pulpitem.



Do krajského kola Deník Zaměstnanecké ligy zavítali i hosté z jiných oblastí než té východočeské. Jan Veselý, který nastupoval v dresu eBRÁNY hraje v soukromém životě za Nové Dvory na Kutnohorsku.



Ve finálé na VAK nestačili hráči z Agrostavu Pardubice. Ty táhl jako správný kapitán Ivan Morávek, který dříve nastupoval v dašickém fotbalovém klubu.

Od úvodního výkopu favorit

Do druhého ročníku se na Pardubicku přihlásilo osm týmů. Z krajského města a okolí byla plná polovina. Navíc čtyři uskupení už měli za sebou zkušenosti z prvního dílu tohoto projektu. Počet družstev nahrál tomu nejjednoduššímu systému: dvě skupiny po čtyřech, dva nejlepší týmy postup do semifinále. Na rozděleném hřišti se vždy hrály dva zápasy najednou po dobu 2 x 10 minut.

Klišé, že ve fotbale může rozhodovat každý gól, se naplnilo beze zbytku. Ve skupině A se totiž po odehrání všech zápasů seřadily tři týmy se stejným počtem bodů a dokonce i vyrovnaným skóre. Musela tak rozhodovat minitabulka.

Díky vyššímu počtu vstřelených branek vydřel postup mezi nejlepší čtyři celek Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

„Před utkáním jsme neměli nic spočítané. A když jsme prohráli, tak jsme mysleli, že to nedopadne,“ popsal pocity kapitán Rostislav Šprinc.

Černý Petr zbyl na týmy Westrock Packaging Systems Svitavy a eBRÁNA.

„Věděli jsme, že pokud jeden z týmů vyhraje o dva góly postoupíme. Bohužel to dopadlo o jeden a naše přání se nesplnilo,“ konstatoval posmutněle Pavel Štencl, který hrával divizi za Svitavy.

Rovněž eBRÁNA vyslala do hry v Pardubickém kraji tým, kde se objevil známý sportovec.

„Šli jsme si zápas užít, protože si mysleli, že bude náš poslední. V postup jsme nedoufali, a tak jsme v jeho průběhu ani nekalkulovali. Kdybychom to věděli, taK bychom se snažili vstřelit ještě jeden gól. Odvolali bychom gólmana a hráli na riziko. Hráli zodpovědněji v obraně. Vedli jsme dvakrát o dva góly, postupu jsme byli blízko,“ uvedl Filip Pecháček, čtyřnásobný mistr futsalové ligy.

Skupina A: 1. VAK Pardubice 9 b. (12:5) 2. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 3 b. (8:9) 3. Westrock Svitavy 3 b. (9:10) 4. eBRÁNA 3 b. (7:12). V případě rovnosti bodů rozhodovalo skóre. Minitabulka: 1. Správa a údržba silnic 3 b. (7:7), druhý až třetí Westrock Svitavy a eBRÁNA 3 b. (6:6)

Výsledky: Správa a údržba silnic- Westrock Svitavy 4:3, eBRÁNA – VAK 1:6, Správa a údržba – VAK 1:2, Westrock Svitavy – eBRÁNA 3:2, Westrock Svitavy – VAK 3:4, Správa a údržba – eBRÁNA 3:4.

O gól první

Skupinu A ovládl s plným počtem bodů VAK Pardubice. V béčku se objevili dva spolufavorité na vítězství. Nováček jménem Czech Blades z Jevíčka a Agrostav Pardubice, jakožto obhájce druhého místa.

Mezi se sebou si body rozdělily, a tak záleželo na celkovém skóre. To měl o jediný gól (zase) lepší Agrostav.

„Určitě si nic nevyčítáme. Ale je pravda, že jeden tým na turnaji vyčníval. Kdybychom postoupili z první příčky, mohli jsme být ve finále,“ přemítal Jan Richter, trenér Czech Blades.

Agrostav Pardubice se vyhnul největšímu adeptu na prvenství díky tomu, že při stejném počtu vstřelených branek a jednu méně inkasoval.

„Postup z prvního místa byl výhodnější. Narazit na VAK v semifinále, tak to by byla asi konečná. Myslím si, že by nás přejeli i v semifinále. Těžko ale říct, jak by se zápas vyvíjel,“ pravil Ivan Morávek, kapitán pardubického Agrostavu.

Skupina B: 1. Agrostav Pardubice 7 b. (10:2) 2. Czech Blades 7 b. (10:3) 3. TOP Centrum 3 b. (3:12) 4. Kaufland 0 b. (1:7)

Výsledky: Kaufland – Agrostav 0:2, Czech Blades – TOP Centrum 5:1, Kaufland – TOP Centrum 1:2, Czech Blades – Agrostav 2:2, Agrostav – TOP Centrum 6:0, Kaufland – Czech Blades 0:3.

Semifinále výsledkově nepřipomínalo zápasy ze skupin. Zejména áčkové. Oba vítězové základní grup své soupeře přejeli. VAK Pardubice si pochutnal na Czech Blades, Agrostav zase vyběhl se Správou.

Semifinále: VAK - Czech Blades 5:1, Agrostav - Správa a údržba silnic 5:1

Drama do posledních vteřin

Naopak souboje o umístění nabídly drama. O třetí místo Czech Blades udolal Správu.

„Třetí místo je nádherné, pohár si odvážíme. Je to super,“ smál se Jan Richter. Na druhé straně panovalo zklamání. „Poslední zápas už jsme dohrávali bez střídání. Bohužel nám v zápase o třetí místo chybělo trochu štěstíčka,“ dodal Rostislav Šprinc.

Finále se stalo tím pravým vyvrcholením celého turnaje. VAK Pardubice udolal jedinou brankou Agrostav Pardubice.

„Všichni kluci dali do zápasů maximum. Zdárně jsme dokráčeli až do finále, ve kterém jsme vydřeli vítězství. Už ve skupině jsme dvakrát otáčeli nepříznivý stav. Jednou i se štěstím, ale to ke sportu patří,“ zhodnotil výkony VAKU jeho kapitán Tomáš Prorok,“ který byl potěšen ještě jednou věcí: „Na fotbalovém trávníku jsme se sešli vůbec poprvé a hned jsme vyhráli.“ Nutno podotknout, že výkon jeho týmu stál na nadstandardním hráči. Filip Jarosz pamatuje časy právě v FK Pardubice.

„Je znát, když máte v týmu borce, co hrál druhou ligu. Ostatní celky takového hráče neměly,“ postřehl Prorok, který rovněž hrál druhou nejvyšší soutěž v Pardubicích.

Agrostav zůstal stejně jako při své první účasti pod Olympem.

„VAK byl lepší. O ten gól. I když, kdyby v závěru rozhodčí posoudil situaci citlivěji a místo výhody nás nechal akci, při které jsme vstřelili vyrovnávací gól, dohrát… Penalty jsou vždy padesát na padesát," podotkl kapitán Agrostavu, Jan Morávek.

Finále: VAK - Agrostav 1:0 O třetí místo: Czech Blades - Správa a údržba silnic Pardubického kraje 2:1

Celkové pořadí: 1. VAK 2. Agrostav Pardubice 3. Czech Blades 4. Správa a údržba silnic 5. - 8. místo Westrock Svitavy, eBRÁNA, TOP Centrum, Kaufland

Stejně jako gradoval turnaj, gradovalo také počasí. Od silnější deště, přes zahradnický až po slunečné nebe.

„Přes špatné počasí, které nás provázelo po většinu odpoledne se turnaj dohrál za krásného počasí. Výkony týmů byly skvělé, velmi profesionální. V neposlední řadě je důležité, že se zápasy obešly bez zranění. Celkově jsem velmi spokojený,“ hodnotil za pořadatele Tomáš Doubrava.

Penalty pro Velkou partu: Turnaj Zaměstnanecké ligy ovládla enteria

Vítěz krajského kola se kvalifikoval do Poličky, kde se 6. června sejdou nejlepší z dalších regionů.

„Už se těším na semifinále do Poličky i na finále do Roudnice, kde jsem byl už v minulém roce. Doufám, že většina týmů se zúčastní i třetího pokračování Zaměstnanecké ligy, které vypukne na podzim letošního roku,“ zve s předstihem manažer inzerce Deníku.

Zaměstnanecká liga očima přímých aktérů

Tomáš Prorok – Vodovody a kanalizace Pardubice: „Jedná se o zajímavý projekt. Každá podobná sportovní akce je fajn. Pomůže tomu, že se firmy i kluci mezi sebou poznají jinak než v práci. Odhalí vlastnosti, o kterých se člověk v zaměstnání nemusí dozvědět. Jediné co mě mrzí, že jsme nehráli na hlavním hřišti. Počasí však bylo proti. Turnaj jsme tak museli odehrát na odstavce.“



Ivan Morávek – Agrostav Pardubice: „Výborný projekt. Prožili jsme krásné odpoledne. Byli jsme rádi, že ke konci turnaje vylezlo sluníčko. Všichni jsme si to náramně užili. Nápad porovnat síly mezi různými firmami je perfektní. Naši kluci se připravili poctivě a jejich výkony musím hodnotit jen na jedničku.“



Jan Richter – Czech Blades Jevíčko: „Zaměstnanecké ligy jsme se zúčastnili poprvé. Jeli jsme sem trochu skeptičtí, ale turnaj se uskutečnil na výbornou. Naši chlapci se dali velice dohromady. Na to, že spolu hráli prakticky poprvé, respektive s jedním drobným tréninkem, tak třetí místo je super.“



Rostislav Šprinc – Správa a údržba silnic Pardubického kraje: „S naším umístěním panuje naprostá spokojenost. Turnaj byl zorganizován na výbornou. Představily se v něm kvalitní týmy s dobrými hráči. Nedošlo k žádnému zákeřnému zákroku. Vše se odehrálo v pohodě. Jediné co bych pořadatelům vytkl, tak to byl přesun na béčkové hřiště. Rozměrově to fotbalu uškodilo.“



Filip Pecháček – eBRÁNA: „Doufám, že se dobré reference na Zaměstnaneckou ligu dostanou i k panu majiteli. Ukážeme mu fotky, videa, co jsme natočili. Ještě nám chyběli dva tři hráči v čele s exligistou Ivo Svobodou. Mohlo to být s nimi ještě zajímavější. Už se těšíme na příští ročník.“



Pavel Štencl - Westrock Packaging Systems Svitavy: „Je pěkné, že jsme se mohli sejít i mimo pracoviště. Celkově jsme spokojeni. Nikdo se nezranil, vracíme se zdraví domů. Akorát počasí mohlo být lepší. Jinak úroveň turnaje byla vysoká.“