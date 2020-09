Opatovec začal v Lanškrouně tisíciprocentní gólovkou, ale Bartoš se do zcela prázdné branky netrefil. Což domácí bez otálení potrestali, hosté ale stihli do půle skóre obrátit ve svůj prospěch. O náskok je připravil Šišan brzy po návratu z kabin a protože domácí deset minut před koncem neproměnili pokutový kop, rozhodly o výsledku penalty, v nichž čaroval gólman Uchytil.

Když v 52. minutě zvyšoval Tlustoš vedení Kunčiny nad dolnoújezdským béčkem na 3:0, nenašel se na stadionu asi nikdo, kdo by čekal jakoukoli zápletku. S neúspěchem se však nehodlal smířit hostující R. Vanat, dvěma zásahy (třetí mu nebyl kvůli ofsajdu uznán) se postaral o drama, které v nastavení vyvrcholilo penaltou. Exekutor D. Frank zachoval chladnou hlavu, druhý bod si v rozstřelu zajistili přece jenom domácí.

Do penalt došlo i regionální derby v Březové, tam byl veškerý střelecký prach vyčerpán v úvodní dvacetiminutovce a potom hosté sbírali hlavně karty. Přesnější mušku v dovednostní disciplíně měl domácí celek.

Kámen ze srdce spadl fotbalistům z Pomezí, po pěti nulových kolech se konečně dočkali vítězství. Ono jim tak nic jiného než pořádně zabrat nezbývalo, vždyť hostili Žichlínek pohybující se ve stejných patrech. Nervozita byla na projevu domácích hráčů znát, zejména poté, co soupeř kontaktní brankou snížil na 2:1, ale Mojdl se proměněnou penaltou uklidnil svůj tým a ten dokormidloval zápas k potřebnému rezultátu. Snad tento tříbodový zápis nezůstane dlouho osamocen.

Jediným nebodujícím celkem z našeho regionu, co se šestého kola týče, je moravskotřebovská rezerva. V jejím případě je to trpké zklamání, protože odevzdat na vlastním trávníku všechny body Sloupnici není způsob, kterak se usadit trvaleji v lichotivějších patrech tabulky. Slovanisty nalomil inkasovaný „šatnář“, jejich ofenziva byla po celou dobu bezzubá a když hosté dvacet minut před koncem náskok navýšili, nenašla Třebová cestu, jak se do zápasu vrátit.

SKUPINA B, 6. kolo:

Březová nad Svitavou – Bystré 1:1 (1:1), PK 4:3

Branky: 13. Lidmila – 20. Misar. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 1:7. ČK: 0:1 (86. Peterka). Diváci: 150. Březová nad Svitavou: Kejda – Cacek (65. Čuhel), Lidmila, Dufek, Friedl, Kučera, Rada, Stupka, Ducháček (78. Jež), R. Milota (65. Štoudek), Roshan (73. Procházka). Bystré: J. Lánský – Janoušek, P. Lánský, Misar, M. Oravec (56. Bárta), Pokorný, Drašar, Němec, Mužík, Kučera (74. Jíra), Peterka.

Kunčina – Dolní Újezd B 3:3 (2:0), PK 4:2

Branky: 17. L. Kaláb, 23. T. Pagáč, 52. Tlustoš – 56. a 74. R. Vanat, 90. + 2. D. Frank (PK). Rozhodčí: Pecza. ŽK: 1:1. Diváci: 125. Kunčina: Vykydal – Hlaváček, Pospíšil, Pešava (67. Scholze), Papežík, L. Kaláb (46. Šmehlík), Šejnoha, A. Kaláb, T. Pagáč (89. Arbi), T. Brychta, Tlustoš (77. Kubín). Dolní Újezd B: Váně – Doležal, J. Vomáčka, M. Vanat, Svoboda, Vajrauch, Martin Nádvorník (40. D. Frank), Michal Nádvorník, Štancl, Heinisch (63. Kuta), R. Vanat.

Lanškroun B – Opatovec 2:2 (1:2), PK 1:4

Branky: 16. Černušák, 49. Stasiowski – 27. Petr, 34. Bartoš. Rozhodčí: Vojta. ŽK: 1:5. Diváci: 105. Opatovec: Uchytil – Štěpánek, Drábík, D. Jukl, Gregor, Peřina, Petr (45. Telecký), Jiroušek, Štěrba, Léhar (90. Sivák), Bartoš.

Moravská Třebová B – Sloupnice 0:2 (0:1)

Branky: 43. Karlík, 70. Lebeda. Rozhodčí: Navrátil. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Moravská Třebová B: Bača – Petrila, Marek (71. Bambušek), Bubela, J. Štaffa, Štrajt, Sedlák (57. Šmerda), Lebiš, M. Štaffa, Schütz, Kolář (73. Ebert).

Pomezí – Žichlínek 3:1 (1:0)

Branky: 44. Jožák, 52. Tauber, 77. Mojdl z pen. – 61. Hajzler. Rozhodčí: Jílková. ŽK: 2:4. Diváci: 149. Pomezí: Křemenák – Hladík (30. Sláma), Češka, Mička, Nespěšný (89. Drobný), Pořízka, Roušar, Jožák, Svoboda (46. Mojdl), Krajíček (63. Červený), Tauber (79. Poliačik).

Další výsledky:

Libchavy – České Heřmanice 4:4 (2:2), pen. 7:6. Branky: Jetmar, Ráb, Pavlák, Šrom – Jirsák 3, Mach z pen. Jablonné nad Orlicí – Semanín 2:2 (2:0), pen. 4:3. Branky: Faltus, Kuklík – vlastní (Šumpík), Nešický.