Byli to domácí fotbalisté, kteří poněkud „okysličili“ svoji sestavu z elitního mužstva a poté, co se jim po dvou gólových trefách Davida Juříka povedlo obrátit nepříznivý vývoj skóre, radovali se z důležité první podzimní výhry.

„Na utkání bylo příliš znát, že oba soupeři nutně potřebují získat body. Spíše než pohledný fotbal to tím pádem byl boj. Hosté byli hlavně v první půlce důraznější, vyhrávali osobní souboje, získávali odražené míče. Po našem nedůrazu na polovině hřiště šli také do vedení. Naštěstí se nám podařilo ještě do poločasu vyrovnat stav po standardní situaci. Za druhý poločas si vítězství zasloužíme. Další standardka a rychlý protiútok do otevřené obrany rozhodly o výsledku.Výkon mužstva Tuněchod však vůbec nenaznačoval, že by na jeho kontě měla být nula bodů,“ konstatoval kouč svitavské rezervy Milan Janko.

Pět odehraných utkání a stále nula bodů na kontě. Jako z černého snu je zatím účinkování dolnoújezdského Sokola ve druhé nejvyšší krajské soutěži. A okolnosti porážek jsou nápadně podobné. Naději na bodový zisk opakovaně ztrácí ve druhých poločasech. Nejinak tomu bylo v Ústí nad Orlicí proti tamní posílené rezervě.

První poločas se jevil z dolnoújezdského pohledu slibně, účet otevřel po čtvrthodině hry osamocený Štarman. Na jeho zásah odpověděl po trestném kopu dorážkou Pinkava, ale když se zblízka prosadil Frňka, tak hosté znovu vedli. Byla to však jejich poslední radost v tomto utkání. Do přestávky se o vyrovnání postaral Grepl a po změně stran domácí výběr dokonal obrat. Nejprve po zákroku na Krátkého proměnil nařízený pokutový kop Strnad a sám Krátký potom zpečetil konečné skóre.

5. kolo:

Svitavy B – Tuněchody 3:1 (1:1)

Branky: 39. a 53. D. Juřík, 83. Komínek – 10. Horák. Rozhodčí: Frank. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (76. Durilla). Diváci: 80. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Špička, Zvára, Marvan, Bednár (83. Kala), Ryšavý, Komínek, Válek (68. Škranc), D. Juřík (65. Říha), J. Jukl (84. Scheib).

Ústí nad Orlicí B – Dolní Újezd 4:2 (2:2)

Branky: 19. Pinkava, 38. Grepl, 59. Strnad (PK), 75. Krátký – 13. Štarman, 22. Frňka. Rozhodčí: Jelínek. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Dolní Újezd: Janecký – P. Frank, M. Vomáčka, Mandlík (78. Rejman), P. Čejka, Mokrejš (70. Dvořák), Drahoš, Klusoň, Fulík, Štarman, Frňka.

Další výsledky:

Přelouč – Žamberk 4:0 (0:0). Branky: Forman, Chaloupský, Vančura, Linhart. Rosice nad Labem – FC Jiskra 2008 2:0 (1:0). Branky: Lejsek, Pitterle. Libišany – Zámrsk 1:1 (0:1), pen. 6:5. Branky: Bukač – Jiráský. Tatenice – Načešice 0:1 (0:0). Branka: F. Jirásek. Proseč – Vysoké Mýto B 3:0 (3:0). Branky: Fenyk, M. Marek, Zelenka.

Pořadí:

1. Libišany (14), 2. Proseč (12), 3. Ústí nad Orlicí B (11), 4. Rosice nad Labem (11), 5. Načešice (10), 6. Zámrsk (9), 7. Přelouč (9), 8. Vysoké Mýto B (9), 9. Tatenice (6), 10. FC Jiskra 2008 (4), 11. Svitavy B (4), 12. Žamberk (3), 13. Dolní Újezd (0), 14. Tuněchody (0).