KRAJSKÝ PŘEBOR: Předpremiéra jarních bojů v nejvyšší fotbalového soutěži Pardubického kraje se konala na umělé trávě v Chotěboři. V předehrávce 16. kola tam poličský celek získal velice důležité tři body, které ho snad vyšlou správným směrem, tedy k udržení v soutěži.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Nad Vysočinou dul v sobotním poledni poměrně silný vítr, jehož podporu měli v prvním poločase v zádech Poličští a dokázali toho využít. Do vedení je poslal Jílek střelou z trestného kopu z poměrně uctivé vzdálenosti, těsně před poločasem přišel moment málokdy v krajských soutěžích vídaný. Dlouhý výkop Slaného z vlastní šestnáctky záhadně propadl mezi třemošnickými zadáky, ani gólman Oswald na něj nereagoval a míč k překvapení všech zapadl do branky. Poličský gólman se tak zapsal do střelecké listiny a nebylo to ani z pokutového kopu, ani z jiné standardní situace. A kromě toho, že to byla trefa kuriózní, šlo také o zásah velice důležitý, neboť Poličce dovolil po změně stran hrát více zezadu a kontrolovat dění. To se jí také zdárně podařilo.